BASKET B/m – “Siamo sempre con voi”, parte l’iniziativa dell’Andrea Pasca Nardò per sentire il calore dei tifosi

Si chiama “Siamo sempre con voi” l’iniziativa lanciata dall’Andrea Pasca Basket Nardò, finalizzata a sentire vicini i propri tifosi anche in tempo di palazzetti chiusi.

L’idea è di realizzare delle sagome in legno personalizzate, ognuna rappresentante un tifoso del Nardò, che saranno disposte sugli spalti in occasione delle gare casalinghe. Ogni sottoscrittore, infatti, al prezzo di 15 euro, potrà “assistere” alle gare virtualmente. La sagoma poi, sarà autografata da un giocatore a scelta, a disposizione anche per una foto col proprio fan.

Durante i playoff, poi, sarà realizzata una maglia celebrativa col nome di tutti coloro che avranno partecipato all’iniziativa. “Un piccolo contributo da parte dei tifosi – scrivono dal club – che si traduce in un ulteriore messaggio di affetto e vicinanza nei confronti della squadra e della società, autori di grandi sforzi, in campo e dietro le quinte. Uniti da un filo indissolubile, siamo sempre con voi!”.