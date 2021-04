SERIE D/H – I top e flop della ventiquattresima giornata

Conclusasi la ventiquattresima giornata del girone H di Serie D, stiliamo come di consueto la nostra classifica settimanale coi Top e Flop.

TOP

Malcore (CERIGNOLA): I dauni asfaltano il Picerno per quattro a uno. Due marcature portano la sua firma. Ottima prestazione, ancora una volta, del centravanti gialloblù.

Cerone (ANDRIA): Regala grandi giocate e sigla la doppietta che mette in discesa il match contro l’Aversa. Il punto fermo dello scacchiere di Panarelli.

El Ouazni (LAVELLO): Anche i lucani siglano quattro reti. Due sono del centravanti ex Casarano. I gialloverdi reagiscono ai loro passi falsi superando agevolmente il Sorrento.

FLOP

Mariani (AVERSA): Commette una ingenuità atterrando Benvenga in area di rigore. Espulsione e rigore. Gara da dimenticare.

Finizio (PICERNO): Anche lui commette una sciocchezza. L’espulsione spiana la strada al Cerignola per la conquista dei tre punti.

Sorrento: Troppo brutto per essere vero. I costieri non scendono in campo a Venosa ed incassano quattro gol.

(foto: El Ouazni ai tempi del Casarano – archivio)