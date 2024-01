LECCE – Nessuno squalificato in vista della Juventus ma si allunga la lista dei diffidati

Non ci saranno squalificati per il Lecce contro la Juventus ma si allunga la lista dei diffidati. Il Giudice sportivo, relativamente alle gare della 20esima giornata, ha registrato la nona sanzione per Ylber Ramadani e la quarta per Valentin Gendrey. Entrambi vanno in diffida e saranno automaticamente squalificati alla ricezione del prossimo cartellino giallo.

Il centrocampista, in particolare, in 19 presenze è stato ammonito nove volte, in sostanza un cartellino giallo ogni due partite; Ramadani ha già saltato la trasferta di Verona per squalifica e ora, dopo sole sette partite da quella del “Bentegodi”, si ritrova in diffida.

Insieme a Ramadani e Gendrey, risultano diffidati anche Patrick Dorgu, Hamza Rafia e Gabriel Strefezza.

Le squalifiche: una giornata per Ondrej Duda e Diego Coppola (Verona), Samuele Birindelli (Monza), Jens Cajuste e Kvicha Kvaratskhelia (Napoli), Hakan Calhanoglu (Inter), Matteo Cancellieri (Empoli), Bryan Cristante e Gianluca Mancini (Roma), Koni De Winter (Genoa), Ciro Immobile e Mattia Zaccagni (Lazio), Stefan Posch (Bologna).

Sanzioni: duemila euro di ammenda per Fiorentina e Udinese, 1.500 per l’Inter.

Allenatori/Staff tecnico: due giornate per Paolo Benetti (Cagliar); una per Raffaele Palladino (Monza) e Dario Dainelli (Genoa).