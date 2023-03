LECCE – Nazionali: vittorie per Gallo e Colombo, KO Ceesay col Gambia. Il programma di oggi

Sono stati tre i tesserati del Lecce scesi in campo con le rispettive nazionali, nella giornata di ieri. Antonino Gallo è stato schierato titolare nel match dell’Under 21 in Serbia, vinto per 2-0 dagli azzurri con una doppietta di Mulattieri. Il terzino palermitano è stato utilizzato, dal Ct Nicolato, come esterno del centrocampo a cinque, entrando spesso nelle manovre della squadra e toccando diversi palloni. Gallo è poi uscito nell’intervallo per fare posto a Zanoli. Qualche minuto di gioco, invece, per Lorenzo Colombo, chiamato a subentrare a Baldanzi al 78′. La nazionale under 21 tornerà in campo martedì prossimo a Reggio Calabria per ospitare l’Ucraina.

Sconfitta, invece, per il Gambia di Assan Ceesay, schierato titolare e rimasto in campo per tutto il tempo nel match perso in casa del Mali per 2-0 e valido per le qualificazioni alla Nation Cup africana.

Il programma odierno prevede gli impegni, potenziali, di altri sette calciatori del Lecce: Dorgu in Ucraina-Danimarca U19 (h 16); Burnete, Pascalau e Vulturar in Romania-Nord Irlanda U19 (h 15); Gendrey in Inghilterra-Francia U21 (h 18); Samek in Portogallo-Repubblica Ceca U19 (h 18); Vescan-Kodor in Macedonia del Nord-Romania U17 (h 14).