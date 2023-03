TENNIS – Al Ct Maglie via alle prequalificazioni: obiettivo Internazionali d’Italia per 150 atleti

Al Circolo Tennis Maglie si svolgeranno, da oggi, le Prequalificazioni per gli Internazionali BNL d’Italia di tennis. Le finali sono previste per sabato 8 aprile e consegneranno il titolo per accedere al Foro Italico.

Circa 150 gli iscritti ai tornei, maschile, femminile, sia di singolare, sia di doppio. Tra i nomi di spicco, quelli della palermitana Federica Bilardo (2.1), della bresciana Chiara Catini (2.2), di Giorgio Ricca (2.2), Riccardo Balzerani (2.2), Francesco Ferrari (2.2), Giuseppe Tresca (2.2), Giammarco Gandolfi (2-2), Juan Inacio Iliev (2.2). Ci saranno anche gli atleti di casa, Daniel Bagnolini (2.3) e Silvio Mencaglia (2.4).

“Si è lavorato alacremente per poter organizzare al meglio questa prestigiosa manifestazione – dice il direttore del torneo, Antonio Baglivo – che si aggiunge alle tante altre in programma questa stagione”.

“Iniziamo la stagione agonistica con questo importante evento – le parole del vice presidente del Ct Maglie, Mario Coppola – che vede nuovamente il nostro circolo portare avanti l’impegno per la promozione del tennis parallelamente alla promozione del territorio. Siamo inoltre impegnati per rendere gli eventi ospitati sempre meno impattanti dal punto di vista ambientale. Tra gli ultimi interventi strutturali, l’aggiornamento dell’illuminazione su alcuni campo con soluzioni che permettono un notevole risparmio energetico, cosa che, siamo sicuri, i nostri ospiti apprezzeranno”.