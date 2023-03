LECCE – Nazionali: si chiude oggi il programma con otto giallorossi (potenzialmente) in campo

Detto della strepitosa doppietta di ieri sera firmata da Lorenzo Colombo con l’Under 21, completiamo il quadro dei nazionali del Lecce che sono stati impegnati nella giornata di lunedì 27 marzo.

Sconfitta 2-0 contro la Polonia per l’Albania Under 21 di Medon Berisha, capitano della selezione. Ancora più netta la disfatta della Romania Under 20, la cui porta è stata difesa da Alexandru Borbei, superato in quattro occasioni contro la Norvegia. Battuta anche la Romania U17, in cui milita Vescan-Kodor, dalla Macedonia del Nord per 1-0.

Si chiude oggi il programma delle nazionali. Tra i tesserati del Lecce potrebbero, potenzialmente, scendere in campo: Dorgu in Lussemburgo-Danimarca U19; Mcjannet in Irlanda-Grecia U19; Burnete, Pascalau e Vulturar in Romania-Francia U19; Ceesay in Gambia-Mali; Gendrey in Francia-Spagna U21 e, infine, Samek in Svezia-Rep. Ceca U19.