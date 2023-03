LECCE – Doppietta con l’Under 21, serata da ricordare per Lorenzo Colombo

Serata da ricordare per Lorenzo Colombo, autore di una doppietta nella sfida amichevole dell’Under 21 azzurra contro i pari età dell’Ucraina, giocata questa sera al “Granillo” di Reggio Calabria. L’attaccante del Lecce ha deciso l’incontro con due reti, segnate entrambe nella ripresa. La prima, quella del 2-1, con un bel destro secco sul primo palo, raccogliendo un pallone calciato sulla traversa da Oristanio. La seconda, di testa, in corsa, su perfetto assist proveniente da sinistra. Poco prima del triplice fischio, il Ct Nicolato gli ha concesso la passerella, sostituendolo con Mulattieri. Per l’attaccante scuola Milan si tratta del quarto gol in assoluto con l’Under 21.

La prima rete dell’Italia è stata segnata da Lovato, nel primo tempo, con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner. Panchina, invece, per l’altro leccese, Antonino Gallo.