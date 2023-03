VOLLEY – Serie B/m, B1/f: risultati 26.03.2023, classifiche, prossimi turni

VOLLEY B/m GIRONE H

RISULTATI (giornata 21): Athena NA-Taviano 2-3, Grottaglie-Casoria 3-0, Olimpia SBV Galatina-P. Matese rinviata, Joivolley Gioia-Leverano 3-0, Marigliano-Pozzuoli 3-0, Meta Torre Ann.-Pomigliano 3-1, Mesagne-Galatone 1-3.

CLASSIFICA: Galatone 55 – Grottaglie, Leverano 51 – Joivolley Gioia 48 – Taviano, Pomigliano 34 – Meta Torre Ann., Marigliano 32 – Pozzuoli 28 – Casoria 23 – Athena NA 18 – Olimpia SBV Galatina 13 – Pol. Matese 12 – Mesagne 10.

PROSSIMO TURNO (1-2 apr.): Leverano-Athena NA, Taviano-Grottaglie, Casoria-Olimpia SBV Galatina, Pol. Matese-Mesagne, Pomigliano-Marigliano, Pozzuoli-Joivolley Gioia, Galatone-meta Torre Ann.

(US Volley Galatone, Stefano Manca) – Un altro successo consolida il primato dell’Allianz Colazzo Galatone nel girone H di serie B di volley maschile. Sabato i biancoverdi hanno espugnato il palasport di Mesagne battendo i padroni di casa 3-1 e volando a 55 punti in classifica. Se una settimana fa l’Allianz Colazzo aveva messo la freccia per effettuare il sorpasso, stavolta ha premuto sull’acceleratore portandosi a quattro punti di distacco dal Leverano e dal Grottaglie secondi in classifica. Non comincia bene il match del Galatone, con l’Omega Mesagne che si aggiudica il primo set (25-21). I biancoverdi rialzano la testa e raddrizzano la partita vincendo gli altri tre set con la consueta spietatezza e senza concedere nulla agli avversari: 8-25, 13-25 e 18-25. Si rientra a Galatone con la 17esima vittoria di fila, un primato in classifica che si consolida e un grande clima che si respira nell’ambiente a cinque giornate dalla fine del campionato. Dopo la vittoria contro il Mesagne a prendere la parola è il direttore sportivo dell’Allianz Colazzo Galatone Marco Imbriani: «È arrivata la 17esima vittoria di fila contro un Mesagne che pur trovandosi in fondo alla classifica ha disputato una bella gara mettendoci sotto torchio nel primo set, dove abbiamo subìto la loro voglia di giocare. Poi i nostri ragazzi sono usciti con veemenza. Torniamo da Mesagne con tre punti importantissimi. Serviva la vittoria e l’abbiamo conquistata. Adesso godiamocela in attesa di affrontare domenica prossima i “ragazzi terribili” del Volley Meta». Infine, un pensiero ai tifosi: «Li ringraziamo infinitamente – conclude il direttore sportivo del Galatone – perché ci sorprendono gara dopo gara, ci seguono sia in casa che in trasferta, è fantastico scendere in campo avendoli al nostro fianco».

IL TABELLINO

OMEGA MESAGNE-ALLIANZ COLAZZO GALATONE 1-3

(25-21; 8-25; 13-25; 18-25)

OMEGA MESAGNE: Guadagnini (L), Caliolo 5, Simeone, Cavaliere, D’Amico, Attolico 12, Lomartire, Mingolla 2, Scialò 13, Gasbarro 8, Dellegrottaglie (L), Duggento 3, Mazzeo; allenatore Medico.

ALLIANZ COLAZZO GALATONE: Latorre, De Filippis, Zanettin 23, Musardo 10, Garofalo 13, Barone (L), Russo 20, Calò, Schiattino, Papa 4, Gravili (L), Lentini, Carrozzini; allenatore Cavalera.

ARBITRI: De Simone, Morena.

VOLLEY B1/f GIRONE E

RISULTATI (giornata 21): Arzano-Terrasini 3-0, Melendugno-Olimpia S. Salvatore Tel. 3-0, CdPazzi Roma-Castellana Grotte 3-0, Gesan CF Marsala-Pomezia 1-3, Fiammatorrese-Baronissi 0-3, HUB Ambiente CT-Farmacia Schultze ME 1-3.

CLASSIFICA: Arzano 45 – Farmacia Schultze ME 37 – Melendugno 36 – CdPazzi Roma 33 – Pomezia 32 – Baronissi 30 – Fiammatorrese 22 – Olimpia S. Salvatore Telesino 20 – Gesan CF Marsala 17 – Terrasini 15 – Castellana Grotte 12 – HUB Ambiente CT 4.

PROSSIMO TURNO (1 apr.): Pomezia-Arzano, Terrasini-Melendugno, San Salvatore Tel.-CdPazzi Roma, Castellana Grotte-HUB Ambiente CT, Baronissi-Gesan CF Marsala. Riposano Fiammatorrese, Farmacia Schultze ME.