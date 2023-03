VOLLEY – Serie C/f, C/m, D/f, D/m, 1ª Div./f, 1ª Div./m: risultati 26.03.2023, classifiche, prossimi turni

VOLLEY C/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 21): Fulgor Tricase-Ve.Ra Monteroni 3-0, CDM Cutrofiano-Bee Lecce 1-3, L. Ostuni-Aurora Brindisi 0-3, Diamante P. Salento-O. Parabita 3-0, Trepuzzi-LC Monteroni 0-3, NV Torre-SS Nardò 2-3.

CLASSIFICA: LC Monteroni 55 – SS Nardò 53 – Aurora Brindisi 41 – NV Torre SS 38 – Diamante P. Salento 37 – L. Ostuni 34 – F. Tricase 33 – Trepuzzi 27 – Vis Squinzano 19 – Ve.Ra Monteroni, CDM Cutrofiano 13 – Bee Lecce 9 – O. Parabita 6.

PROSSIMO TURNO (1-2 apr.): Diamante P. Salento-F. Tricase, ve.Ra Monteroni-NV Torre SS, SS Nardò-CDM Cutrofiano, Aurora Brindisi-Vis Squinzano, LC Monteroni-L. Ostuni, O. Parabita-Trepuzzi.

VOLLEY C/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 21): Frascolla-TC Ruffano 0-3, Aurispa Libellula-Vibrotek 2-3, Falchi Ugento-LC Mottola 3-0, PV Massafra-Falchi Ugento Beach 0-3, Lecce Volley-Squinzano 3-1, SB Galatina-Alezio 2-3.

CLASSIFICA: TC Ruffano 52 – Tricase, Falchi Ugento 50 – Lecce Volley 43 – Squinzano 41 – Falchi Ugento Beach 35 – Vibrotek 31 – Alezio 21 – LC Mottola 20 – SB Galatina 19 – Aurispa L. Lecce 10 – PV Massafra 6 – Frascolla 0.

PROSSIMO TURNO (1-2 apr.): PV Massafra-Frascolla, TC Ruffano-SB Galatina, Alezio-Aurispa Libellula Lecce, LC Mottola-V. tricase, Squinzano-Falchi Ugento, Falchi Ugento Beach-Lecce Volley.

(US Lecce Volley, Donatella De Filippo) – Spalti gremiti ieri sera al Palasport Ventura di Piazza Palio per la 20 esima giornata del campionato di serie C tra la Conad Lecce Volley e lo Squinzano volley. Una vera e propria sfida che, fin dall’inizio della gara, ha calamitato l’attenzione di oltre seicento spettatori giunti al palazzetto per sostenere i propri ragazzi, impegnati in una giornata di campionato difficile. Che la posta in gioco fosse alta era noto fin dall’inizio della settimana. Una eventuale sconfitta con lo Squinzano avrebbe in qualche modo aumentato la distanza in classifica in vista di eventuali play-off oltre che ridurre i break di vantaggio con i Falchi Ugento Beach, prossima avversaria di campionato. Il successo della Conad è andato al di là di tutti gli eventuali pronostici. Fin dal primo set, i giallorossi, sono entrati in campo molto concentrati, ordinati in regia con azioni efficaci a muro e in attacco, una prestazione perfetta tale da chiudere il primo set per 25 a 14. Inevitabile la reazione dello Squinzano nel secondo set. Approfittando di un calo di tensione della Conad, la squadra di Orefice, senza dubbio più aggressiva, è riuscita a maturare e mantenere un vantaggio importante pareggiando i conti con il punteggio di 17 a 25. La vera svolta della gara si è concentrata soprattutto nel terzo set. Rinvigorita dal pareggio, oltre che da una iniziale prestazione sotto tono dei padroni di casa, lo Squinzano si porta subito in vantaggio per 19 a 11. Il provvidenziale quanto doveroso time out di Fabio Saccomanno e l’inserimento in seconda linea di Morciano al posto di Quarta sortiscono l’effetto desiderato. I giallorossi, precisi in battuta e in attacco, recuperano otto punti dando vita ad un incredibile finale di set chiuso poi in vantaggio per 29 a 27. Galvanizzati dalla reazione e dal risultato, non è stato difficile per i ragazzi di Saccomanno mantenere la lucidità necessaria per bloccare qualsiasi iniziativa degli avversari superati alla fine del quarto parziale per 25 a 16. Molto incisiva la prestazione di Antonio Vinci, laterale della Conad, miglior realizzatore alla fine della gara, “Sì, ce l’ho messa tutta per fare bene, non voglio tuttavia prendermi il merito del risultato, abbiamo tutti espresso una bella prestazione, quella che ci voleva per vincere oggi contro una squadra difficile e conquistare tre punti fondamentali. Stasera abbiamo voluto a tutti i costi portare a casa il risultato e lo abbiamo fatto con grinta un fattore che avevamo perso. Lunedi si ritorna in palestra al competo con il rientro di Federico Tommasi, oggi purtroppo assente, il campionato non è finito e ci aspetta un’altra sfida con l’Ugento la settimana prossima”. Una bella prova di orgoglio da parte della squadra giallorossa, messa alla prova dagli ultimi risultati ma decisa a recuperare in vista dei prossimi appuntamenti non meno complicati. Nel frattempo, prima di affrontare la prossima avversaria, la Conad si gode la ritrovata quarta posizione in classifica alle spalle di Ugento, Tricase e Ruffano, capolista con 52 punti.

VOLLEY D/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 21): Diamante P. Salento-FP Spongano 1-3, GPV Ruffano-I. Talsano 3-0, FA Oria-Assi Brindisi 3-1, MV Galatina-F. Taviano 3-0, NV Maglie-Seiconsulting 3-1, Sensi Lecce 21-Cupa Volley 0-3, Ottica Longo-San Cassiano 0-3.

CLASSIFICA: MV Galatina 53 – San Cassiano 48 – FP Spongano, GPV Ruffano, Cupa Volley 42 – FA Oria, NV Maglie 40 – F. Taviano 38 – Assi Brindisi 25 – Sensi Lecce 21 23 – Ottica Longo 18 – Diamante P. Salento 11 – I. Talsano 10 – Seiconsulting 9.

PROSSIMO TURNO (1-2 apr.): F. Taviano-FP Spongano, Diamamnte P. Salento-GPV Ruffano, I. Talsano-FA Oria, Assi Brindisi-Ottica Longo, Cupa Volley-NV Maglie, Seiconsulting-MV Galatina, San Cassiano-Sensi Lecce 21.

VOLLEY D/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 18, ultima): O. Ostuni-AI Alberobello 3-2, Fasano-VC Grottaglie 3-0, Tiger Squinzano-Costruzioni Energie 3-0, LS Casarano-VR Nardò 0-3.

CLASSIFICA: O. Ostuni 42 – P. Fasano 40 – AI Alberobello 35 – tiger Squinzano 31 – Apulia Monopoli 24 – VR Nardò 19 – VC Grottaglie 13 – LS Casarano 9 – Costruzioni Energie 3.

In attesa della post-season

VOLLEY 1ª DIVISIONE/FEMMINILE “L. LAUDISA”

RISULTATI (giornata 19): Lady Falchi Beach-Astra Volley (29/03), I. Copertino-IM San Cassiano 3-0, SS Nardò-Alliste (11/04), NPV Tricase-CDM Cutrofiano 3-0, GV Galatone-Bee Lecce 3-2, Otranto-AlessanoSpecchia 1-3.

CLASSIFICA: Astra Volley 51 – I. Copertino 47 – Sport & Friends 46 – Lady Falchi Beach 32 – NPV Tricase 31 – SS Nardò, AlessanoSpecchia 27 – Bee Lecce 23 – GV Galatone 18 – Otranto 16 – CDM Cutrofiano 11 – Alliste 7 – IM San Cassiano 0.

PROSSIMO TURNO (2-4 apr.): AlessanoSpecchia-Lady Falchi beach, Astra Volley-I. Copertino, IM San Cassiano-SS Nardò, NPV Tricase-Bee Lecce, CDM CUtrofiano-GV Galatone, Sport & Friends-Otranto.

VOLLEY 1ª DIVISIONE/MASCHILE

RISULTATI (giornata 19): Seiconsulting-Terre d’Oriente 3-0, Parabita-Otranto 3-2, Alliste-Olimpia SBV Galatina 3-0, Vis Squinzano-MBV Ruffano 3-0, Prontass NS Lecce-Nociglia 3-1.

CLASSIFICA: Otranto 48 – Parabita 39 – Seiconsulting 38 – Terre d’Oriente 31 – Prontass NS Lecce, Olimpia SBV galatina 25 – Visionottica Ingrosso 20 – Alliste 19 – Vis Squinzano 17 – MBV Ruffano, Nociglia 10.

PROSSIMO TURNO (1-2 apr.): Otranto-Terre d’Oriente Olimpia SBV Galatina-Visionottica Ingrosso, MBV Ruffano-Alliste, Nociglia-Vis Squinzano, Prontass NS Lecce-Seiconsulting.