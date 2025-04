LECCE – Morte Fiorita, gli UL: “Non presentarsi in campo a Bergamo è l’unica cosa da fare”

Mentre Lecce e Atalanta stanno lavorando in silenzio per discutere un nuovo ulteriore rinvio a data da destinarsi della sfida programmata per domenica sera al “Gewiss Stadium” e mentre la stragrande maggioranza del popolo salentino invita la società a gesti forti, come il non presentarsi in campo a Bergamo per protesta contro la Lega, gli Ultra Lecce espongono chiaramente la loro opinione.

Nelle scorse ore, ad uno dei cancelli del Via del Mare, è stato appeso lo striscione che vedete in foto (di calciolecce.it), con cui si invita chiaramente la società a non presentarsi in campo a Bergamo.

Una posizione che, extrema ratio, ci sentiamo di sottoscrivere appieno, anche a costo di perdere la partita a tavolino e di incassare penalizzazioni in classifica. La dignità e il dolore della famiglia Fiorita va oltre qualsiasi cosa.