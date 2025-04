LECCE – Si dovrebbe partire domattina verso Bergamo, ma dall’Atalanta c’è scarsa collaborazione

Il Lecce non partirà oggi per Bergamo. Il gruppo squadra passerà l’eventuale vigilia di campionato a casa con le proprie famiglie. La società, da diverse ore, sta cercando e continuerà a battersi per non giocare, in rispetto al cadavere di Graziano Fiorita che è lì a pochi chilometri dal “Gewiss Stadium”, in attesa dell’autopsia.

Non si può dire che l’Atalanta stia facendo quanto in suo potere per aiutare il Lecce a trovare una soluzione alternativa, visto il muro eretto dalla Lega di Serie A che, senza comunicazioni alle squadre, ha spostato di 48 ore, da venerdì e domenica, la partita di Bergamo.

Il Lecce dovrebbe partire domattina alle 9 verso Bergamo con zero preparazione, zero allenamenti, zero concentrazione. Proseguirà comunque l’opera di convincimento verso il sodalizio nerazzurro, nella speranza che faccia un passo nella direzione del Lecce.