LECCE – Solo due giorni per metabolizzare un lutto così profondo. Ma è giusto? Il precedente Astori

Non è ancora detto che Atalanta-Lecce si giochi domenica sera alle 20.45, come comunicato dalla Lega di Serie A nel primo pomeriggio di ieri dopo aver appreso la tragica notizia della scomparsa di Graziano Fiorita, storico fisioterapista del Lecce.

Il gruppo-squadra, in ritiro a Coccaglio (BS), è prontamente ritornato nel Salento e oggi pomeriggio si allenerà al Via del Mare. Nemmeno il tempo di tornare a casa che il Lecce, sulla carta, domani, dovrà riprenderà un aereo per recarsi a Bergamo in vista del match contro la squadra di Gian Piero Gasperini di domenica sera.

Ma è giusto e normale che un gruppo, profondamente scosso dalla scomparsa di Graziano, ritorni in campo già domenica sera?

Il tragico precedente è del 2018. La mattina di Udinese-Fiorentina, il 4 marzo, il capitano viola Davide Astori fu trovato morto nella sua stanza d’albergo. Ovviamente Udinese-Fiorentina non si giocò e la Lega di Serie A dispose il rinvio in blocco di tutte le partite previste per quel fine settimana. Udinese-Fiorentina fu recuperata il 3 aprile, dopo quasi un mese dalla scomparsa di Astori; i gigliati, dopo lo shock di quel 4 marzo, ritornarono in campo dopo una settimana, l’11 marzo 2018 per la gara casalinga contro il Benevento.

Perché in quell’occasione fu concesso ai viola di tornare in campo dopo una settimana e in questa, invece, al Lecce sono stati concessi “solo” due giorni per metabolizzare e processare un lutto così profondo e sconvolgente?