LECCE – Morte Fiorita: commozione, sgomento, dolore da tanti ex giallorossi

Tante le dichiarazioni di solidarietà e di cordoglio che stanno giungendo agli indirizzi dell’Us Lecce dopo la tragica scomparsa dello storico fisioterapista Graziano Fiorita, spesso chiamato “comparema” (compare mio, mio compare, espressione gergale e confidenziale tipicamente salentina).

Tanti gli ex calciatori giallorossi che hanno voluto salutare per l’ultima volta il loro ex amico e collega, lasciando un ricordo sulla pagina Instagram dell’Us Lecce: Samuel Umtiti, Roberto Piccoli, Morten Hjulmand, Graziano Pellè, Gabriel Strefezza, Valentin Gendrey, Marin Pongracic, Checco Di Mariano, Alexis Blin, Andrea La Mantia, Biagio Meccariello, Marco Calderoni, Antonio Rosati, Gianni Munari, Checco Lepore, Mario Gargiulo, Massimo Coda, Federico Di Francesco, Antonin Barak, Gianluca Lapadula, Claud Adjapong, Sebastiano Luperto, Valerij Bojinov, Simone Lo Faso, Jaime Valdes, Alex Borbei, Edgaras Dubickas, Mauro Vigorito, Daniele Corvia, Radoslav Tsonev, Bruno Cirillo, Nehuen Paz, Lys Gomis, Alessio Scarchilli, Boban Nikolov, Giuseppe Torromino, Gianmarco Chironi, Roberto Pierno, Raffaele Schiavi, Alessandro Tulli, Mario Pacilli, Carlo Vicedomini.

Quasi tutti gli attuali componenti della rosa del Lecce hanno lasciato un post o una foto o una storia. Tra le tante, particolarmente sentita quella di Wladimiro Falcone: “Solo chi ti ha conosciuto saprà il vuoto che lasci in tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di incontrarti nella nostra vita. Continua a guidare il tuo Lecce e a prenderti cura di ognuno di noi da lassù”.

La squadra, intanto, è tornata a Lecce. Domani pomeriggio allenamento al Via del Mare.