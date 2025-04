LECCE – Con l’Atalanta si gioca domenica sera

La Lega di Serie A, venendo incontro alla richiesta dell’Us Lecce, colpita dal gravissimo lutto per la perdita del proprio fisioterapista Graziano Fiorita, ha riprogrammato Atalanta-Lecce, inizialmente in calendario per domani sera alle 20.45. Il match contro i nerazzurri si disputerà domenica sera alle ore 20.45. Non ci saranno rinvii di diversi giorni, dunque, che andranno ad accavallarsi con le altre partite di campionato, rendendo complicati gli eventuali recuperi.

La squadra, intanto, è tornata a Lecce dopo aver passato due giorni a Coccaglio, vicino Brescia, sede scelta come ritiro pre-Atalanta, per provare a raccogliere le forze fisiche e mentali in modo da preparare con maggiore concentrazione il match contro i nerazzurri. Progetto poi sconvolto dalla notizia che ha squarciato i cuori giallorossi nella tarda mattinata di oggi.