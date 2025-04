PODISTICA – Urban Trail a Leuca, una festa con 600 iscritti

Con quasi 600 iscritti, l’ottava edizione dell’Urban Trail Santa Maria di Leuca in programma venerdì 25 aprile si conferma un evento di riferimento non solo per il podismo pugliese, in quanto per essere al via della prova offroad arriveranno anche da fuori regione. Il fascino della gara, tappa del circuito Puglia Trail e del Progetto cross, trail & Mountain Running 2025, è indubbio e i numeri che ha smosso non sono certamente comuni, al nord come al sud d’Italia.

Difficile fare una previsione sui vincitori considerando che alcuni big della specialità devono ancora dare conferma della loro presenza. Tra gli iscritti spicca però una sorta di rivincita dopo due anni, fra Pamela Greco (Saracenatletica), vincitrice nel 2023 e terza lo scorso anno che sarà a confronto con Piera Pastore (Pod. Parabita), pronta a migliorare la piazza d’onore di due edizioni orsono. Il tracciato è di 10,5 km per 184 metri, un poco più breve di quello della passata stagione nel quale trionfarono Gianluca Tundo (Club Correre Galatina) in 47’56” e Chiara Fumagalli (I Bocia Verano Brianza) in 54’38”: qualcuno sarà capace di far meglio nella giornata della Festa della Liberazione?

Partenza alle ore 9:15 da Via Cristoforo Colombo, all’imbocco di Piazza degli Eventi. Alle 10:30 prenderanno invece il via le gare giovanili, con gli esordienti in gara su distanze dai 400 ai 600 metri, i cadetti su 2.000 metri, gli allievi su 4,5 km. Alle 9:35 il via alla camminata Urban Leuca Walk, di 8 km. A fine gara premiazioni riservate ai primi 3 assoluti (a loro anche un vassoio di pesce freschissimo…) e ai primi 3 di categoria, oltre alle prime 6 società. Il ritiro di numeri e pacchi gara giovedì dalle 17:00 alle 20:00 e venerdì mattina dalle 7:00 alle 9:30 all’Hotel Rizieri in piazza.

(Comunicato stampa)