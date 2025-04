LECCE – Tragedia in ritiro, trovato morto il fisioterapista Graziano Fiorita

Una tragedia di proporzioni immani sconvolge l’ambiente dell’Us Lecce e tutti i suoi tifosi. Poche ore fa è stato trovato senza vita il fisioterapista giallorosso Graziano Fiorita. Aveva solo 47 anni. Fiorita si trovava nella sua camera in albergo a Coccaglio (Brescia), ove il Lecce stava svolgendo il ritiro in vista della gara di domani sera contro l’Atalanta (che sarà rinviata a data da destinarsi). Da vent’anni prestava servizio come fisioterapista per il club giallorosso.

Graziano era figlio di Fernando, anche lui per dieci anni al servizio dell’Us Lecce e scomparso un paio di anni fa.

La nota del club. “L’U.S. Lecce, profondamente sconvolta, comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita. Il fisioterapista, da oltre vent’anni nelle fila giallorosse, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio.

La squadra farà immediato rientro a Lecce, in quanto la gara in programma domani con l’Atalanta verrà rinviata.

In questo momento di dolore profondo e di totale incredulità, nel quale ogni parola sarebbe superflua, il club può solo stringersi intorno alla moglie Azzurra ed ai figli Carolina, Davide, Nicolò e Riccardo, alla mamma Francesca ed ai familiari tutti”.

Tutta la nostra redazione si unisce al dolore della famiglia Fiorita e dell’Us Lecce, alle quali porgiamo sentite condoglianze