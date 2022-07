LECCE – Mercato, tre nomi per rafforzare la difesa. Jovetic no, piace un attaccante gambiano

In attesa dell’ufficializzazione del nuovo attaccante giallorosso, Lorenzo Colombo, che è già in ritiro da un paio di giorni a Folgaria, il mercato del Lecce, condotto dalle sapienti mani di Pantaleo Corvino, coadiuvato dalla competenza di Stefano Trinchera, si muove sotto traccia.

Gli ultimi nomi che rimbalzano dagli esperti di mercato e che sono accostati al Lecce sono quelli di Federico Baschirotto, Nikola Maksimovic e Pietro Ceccaroni. Baschirotto, terzino destro classe 1996, ha militato, nell’ultima stagione, in Serie B con l’Ascoli e sarebbe un esordiente in Serie A. Tanta, invece, l’esperienza che potrebbe garantire Maksimovic, difensore serbo classe 1991 che, lo scorso anno, ha avuto una stagione costellata di infortuni e ha raccolto, col Genoa, solo 14 presenze. In passato, il calciatore ha militato per diversi anni nel Napoli ma anche nel Torino, acquisendo anche molta esperienza internazionale. Nome nuovo anche quello di Ceccaroni, difensore centrale classe 1995, una delle bandiere del Venezia, appena retrocesso e cresciuto nello Spezia. Nella scorsa stagione, Ceccaroni ha giocato 35 partite in Laguna, segnando due gol e confezionando anche due assist.

Sembra sfumare, invece, il fantasioso nome dell’ex viola Stefan Jovetic, attualmente nella rosa dell’Herta Berlino. Tmw, infine, riporta un ipotetico interessamento del Lecce – ma anche di Empoli e Udinese – per l’attaccante gambiano Herculano Nabian, classe 2004, ad oggi nella rosa dei portoghesi del Vitoria Guimaraes.

(in foto: Pettinari contrastato da Ceccaroni, Lecce-Venezia del maggio ’21 – ph Coribello/SalentoSport)