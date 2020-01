LECCE – Mercato: Tabanelli vicino al Frosinone, in entrata si lavora sempre su Ionita e Saponara. Le ultime

A margine della sconfitta rimediata nel match contro il Parma, il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, ha rimarcato come la rosa a sua disposizione abbia bisogno di essere puntellata, con l’arrivo di un nuovo difensore, una mezzala fisica e un trequartista, ed in questa direzione sembra muoversi anche il direttore Mauro Meluso.

Per ciò che riguarda la mezzala, si continua a lavorare sul fronte Artur Ionita, con la società di via Costadura che per arrivare al centrocampista del Cagliari sarebbe disposta anche a sacrificare anche Andrea Tabanelli. Il 23 giallorosso sarebbe vicinissimo al Frosinone di Alessandro Nesta.

Il centrocampista classe 1990, sarà ceduto a titolo definitivo per una cifra vicina ai 250 mila euro, complice anche il contratto in scadenza a giugno 2020 liberando così una casella, che il Lecce proverà come detto precedentemente ad occupare con Ionita.

Sul fronte trequartista molto calda resta la pista Riccardo Saponara, con Meluso che continua a tenere vivi i contatti con la Fiorentina, lavorando sulla base di un prestito. La distanza fra le due società sembra essere notevolmente diminuita con l’ex Sampdoria che attende solo l’ok dei viola per sbarcare in Salento.