LECCE – Mercato: Saponara e Deiola sono le piste più calde, intanto Dumancic saluta. Il punto

Le tre sconfitte consecutive rimediate contro Brescia, Bologna e Udinese hanno messo a nudo tutti i limiti della rosa a disposizione di mister Fabio Liverani, limiti probabilmente già noti, che oggi però con la finestra di mercato attiva, il direttore Mauro Meluso cercherà di limare, provando a consegnare al tecnico romano un organico che riesca a dare una svolta, dopo il peggior filotto negativo della stagione.

Le prime operazioni dovrebbero riguardare il centrocampo, con la trattativa per Alessandro Deiola del Cagliari che appare ormai in dirittura d’arrivo. La società giallorossa ha praticamente trovato un’intesa totale con il club sardo e il classse ’95 dovvrebbe sostenere le visite mediche nella giornata di domani, prima di mettere nero su bianco con la sua nuova squadra; Deiola arriverà in Salento con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Ancora viva, ma molto meno calda la pista che porta all’altro cagliaritano Artur Ionita. Per la trequarti continuano i contatti tra il Lecce e Riccardo Saponara, con il fantasista che dopo la non brillantissima esperienza con la maglia del Genoa è a caccia di nuove avventure con il sistema di gioco di mister Fabio Liverani che potrebbe esaltare appieno le sue qualità; in questa direzione il direttore Meluso sembrerebbe aver già avviato i contatti con la Fiorentina, che farebbe rientrare dal prestito Saponara, per poi girare il calciatore al Lecce con la stessa formula. Un rinforzo arriverà anche in difesa e il diesse giallorosso sembrerebbe aver deciso di puntare tutto sul centrale del Torino Koffi Djidji, che in questo momento appare il candidato numero uno per irrobustire il pacchetto arretrato.

Capitolo uscite. Lo spezzone contro l’Udinese sembrava essere l’ultimo di Andrea La Mantia con la maglia del Lecce, ma nella giornata di ieri, l’agente del 19 giallorosso ospite negli studi di Sportitalia, ha smentito qualsiasi tipo d’accordo con la società toscana. Questo ovviamente non esclude la partenza del centravanti, che ad oggi resta comunque oggetto del desiderio di diverse società, tra le quali compare anche la Spal. Ormai ad un passo dall’Empoli invece il terzino Riccardo Fiamozzi, che dovrebbe approdare in toscana con la formula del prestito, con l’ufficialità che arriverà già nelle prossime . Saluta anche il centrale difensivo Luka Dumancic, accasatosi a titolo temporaneo al Gozzano, compagine che milita nel girone A di Lega Pro.