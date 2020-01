PRIMA CATEGORIA/C – Leverano in scioltezza. Melendugno-Salve, vince il vento. Tricase mina vagante del girone: il punto dopo la 15

Il Leverano conquista il titolo di campione d’inverno nel girone C di Prima Categoria. La squadra di Schito travolge il Copertino con un pokerissimo, chiudendo il girone d’andata con undici vittorie, con il migliore attacco e difesa del torneo, segno del fatto che solo Caraccio e compagni possono perdere la promozione diretta. Per la squadra di Pagano terza sconfitta consecutiva, ma l’arrivo di Petruzzella potrebbe ridare fiducia a tutto l’ambiente rossoverde.

Il Seclì perde il derby con il Galatina, per un svarione difensivo nei primi minuti di gioco, cedendo la leadership del torneo. Fratelli De Razza e compagni per conquistare i playoff dovranno sudare sette camicie. La partita clou della giornata tra Melendugno e Salve finisce a rete inviolate, condizionata dal forte vento e con poche azioni degne di nota. Il Tricase, alla terza vittoria consecutiva, liquida il Capo di Leuca e si porta a soli quattro punti dal terzo posto, diventando la mina vagante del torneo.

Lo Zollino vince in casa del fanalino di coda del torneo, il Latiano, e si mette in una posizione di classifica tranquilla; per i brindisini solo quattro punti in classifica e rischio retrocessione diretta dietro l’angolo. Il Soleto si aggiudica il derby salvezza contro la Virtus Lecce, reti inviolate tra Cedas Avio Brindisi e Monteroni.

Nella prossima giornata la capolista Leverano dovrebbe avere vita facile contro il Soleto e potrebbe allungare in classifica per via degli scontri diretti Melendugno-Seclì e Tricase-Salve. Il Galatina ospiterà il Capo di Leuca, per continuare la sua remuntada. Il quadro della giornata si chiude con tre scontri salvezza: Atletico Veglie-Monteroni, Cedas Avio Brindisi-Latiano e Virtus Lecce-Zollino.