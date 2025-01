LECCE – Mercato: Dorgu-Manchester verso la chiusura, McJannet e Metaj ceduti nel Foggiano

In attesa di ulteriori e definitive notizie sul passaggio di Patrick Dorgu al Manchester United (il trasferimento è sempre più vicino sulla base di un’offerta del club inglese di 30 milioni di sterline più 4,2 di bonus, per un totale di 40 milioni di euro e rotti), il Lecce comunica la cessione a titolo temporaneo di Ed McJannet all’Audace Cerignola, club di Serie C e in piena corsa per la vetta che varrebbe la promozione diretta in Serie B, a due punti dal Monopoli.

McJannet è stato ceduto in prestito secco. Col Lecce prima squadra, quest’anno, è sempre andato in panchina ma senza riuscire ad esordire, né con Luca Gotti, né con Marco Giampaolo. L’irlandese è stato praticamente fermo metà stagione, avendo giocato esclusivamente due gare in Primavera, segnando anche un gol.

Dalla Primavera alla Serie D: questo il percorso, invece, di Dejvi Metaj, centrocampista classe 2006, che è stato ceduto in prestito nei giorni scorsi al Manfredonia ed ha già esordito domenica scorsa a Matera.