VOLLEY – Dalla Serie A2 alla Prima Divisione: risultati 26.01.2025, classifiche, prossimi turni

VOLLEY A2/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 17): Offanengo-Fratte 3-1, Itas Trentino-Olbia 3-0, T. Altino-Busto Arsizio 0-3, Concorezzo-Esperia Volley 2-3, Melendugno-T. Albese 2-3.

CLASSIFICA: Busto Arsizio 40 – Itas Trentino 38 – Melendugno 31 – Offanengo 30 – Esperia 29 – Fratte 28 Olbia 23 – T. Albese 21 – Concorezzo 10 – T. Altino 5.

PROSSIMO TURNO (1-2 feb.): T. Albese.Offanengo, Olbia-Altino, Esperia-Itas Trentino, Fratte-Concorezzo, Busto Arsizio-Melendugno.

—

VOLLEY A3/m GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 17): Castellana Grotte-Ortona 3-1, Lagonegro-Modica 3-1, Reggio Calabria-Sorrento 1-3, Gioia del Colle-Sabaudia 3-0, Aurispa-Napoli 3-1.

CLASSIFICA: Sorrento 38 – Gioia del Colle 34 – Reggio Calabria, Lagonegro 29 – Ortona 27 – Aurispa, Modica, Sabaudia 21 – Napoli, Castellana Grotte 13 – Campobasso 9.

PROSSIMO TURNO (1-2 feb.): Napoli-Castellana grotte, Ortona-Aurispa, Sabaudia-Reggio Calabria, Modica-Campobasso, Sorrento-Gioia del Colle.

(US Aurispa Volley, Davide Ruberto) – Aurispa Links per la Vita vince 3-1 lo scontro diretto con Napoli in quattro set.

Nessuna novità nello starting six di coach Giuseppe Ambrosio che schiera gli schiacciatori Ferrini e Mazzone, il palleggiatore Fabroni, l’opposto Penna, i centrali Deserio e Maletto, e il libero Cappio. La fase di studio iniziale mantiene il punteggio in bilico, nonostante i salentini godano di un piccolo margine di vantaggio (12-10). Alla pipe di Mazzone e al primo tempo di Deserio, risponde Starace che, con due ace di fila, porta in vantaggio Napoli (15-16). L’attacco di Penna e il pallonetto di Mazzone in pipe rimettono il risultato in parità, poi botta e risposta tra Darmois e Penna, prima del muro partenopeo che spedisce coach Ambrosio al timeout (18-20). Penna attacca sia da posto due che da posto quattro, ben imbeccato da Fabroni, due errori di Napoli riportano in parità il punteggio e coach Angeloni ricorre al timeout (22-22). La gran difesa su Lugli permette di ricostruire l’azione, Mazzone attacca in maniera vincente un pallone complicato ed arriva il secondo timeout di fila di Napoli. Al rientro in campo, arriva il fallo a rete e un errore in ricezione che riportano avanti gli ospiti e mandano al timeout coach Ambrosio (23-24). L’attacco potente di Penna trascina le due squadre ai vantaggi, ma il successivo muro di Napoli consegna il set agli ospiti (24-26). Il secondo set si apre con il buon turno di battuta di Lugli, interrotto solo dal primo tempo di Maletto e dal muro del neo entrato Iannaccone, cui segue la diagonale vincente di Penna (5-4). Napoli torna avanti, spinto anche dagli errori dei salentini, ma il primo tempo di Maletto e i due ace di Penna ribaltano ancora il punteggio e mandano coach Angeloni al timeout (10-7). Si gioca colpo su colpo: Fabroni offre il primo tempo a Maletto, Iannaccone trova l’incrocio delle righe e si ripete poco dopo in lungolinea mantenendo Aurispa Links per la Vita sul +3 (15-12). Monster block di Penna su Darmois, diagonale di Mazzone, e due altri muri di Maletto e Penna spingono in orbita i salentini (20-13). Nota di merito a Cappio, che si rende autore di una serie di difese strepitose e dalle quali nasce il punto di Mazzone, con Aurispa Links per la Vita che vince il secondo set grazie al primo tempo di Deserio (25-17). Si apre il terzo set: riceve bene Iannaccone, Fabroni imbecca Penna che attacca una diagonale potentissima, il copione si ripete altre due volte e l’ace di Mazzone mette il punto esclamativo (5-4). Iannaccone attacca prima in lungolinea e poi con un mani out, ma Napoli risponde con Starace e Darmois che spingono la propria squadra sul +2 (9-11). Aurispa Links per la Vita reagisce subito con due ace di Penna e un monster block di Maletto, e coach Angeloni decide per il timeout (13-11). L’attacco di Mazzone passa tra le mani del muro e la rete, Iannaccone incrocia nei 3 metri e Penna, servito perfettamente da Fabroni, non sbaglia la diagonale (17-13). Accenno di reazione dei partenopei, poi un primo tempo di Deserio e la diagonale di Penna che, però, non bastano a fermare il tentativo di rimonta ospite (19-18). Dopo un altro primo tempo di Deserio, arriva in fotocopia quello di Maletto, entrambi serviti in maniera deliziosa da Fabroni, ma il timeout di coach Angeloni aiuta Napoli a riavvicinarsi (21-20). Un ispirato Maletto ripropone un altro primo tempo, Iannaccone trova il mani out e Deserio un monster block. Con 3 set point a disposizione, i salentini non lasciano spazio ad alcun tipo di reazione avversaria, chiudendo con Iannaccone dopo uno scambio lungo e combattuto (25-21).Il quarto set inizia bene per i salentini, con Penna sempre prolifico che mette a terra il pallone per due volte di fila, prima del monster block di Deserio e dell’inevitabile timeout di coach Angeloni (6-3). Fabroni serve a Mazzone la possibilità di esibirsi in una splendida pipe e Aurispa Links per la Vita spinge sull’acceleratore, sfoggiando una grande prestazione e allungando ulteriormente (10-4). L’ace di Iannaccone convince coach Angeloni a giocarsi anche l’ultimo timeout. Dopo l’ottimo turno di battuta dello stesso Iannaccone, arriva la diagonale di Mazzone a mettere una bella ipoteca sul match (15-5). Aurispa Links per la Vita gioca sul velluto con un primo tempo di Maletto e l’ace di Penna, ma Napoli tenta si salvare l’onore con l’ace di Starace, autore di un buon turno di battuta (19-11). I salentini non abbassano la guardia e vanno a referto con Iannaccone (che sarà Mvp del match), Mazzone e Penna. Con 10 match point a disposizione, dopo una flebile reazione ospite, è Mazzone a trovare l’ultimo punto (25-16). Vittoria meritata e importante per Aurispa Links per la Vita, che guadagna altri 3 punti sulla zona playout e può guardare al futuro con ottimismo.

IL TABELLINO

Aurispa Links per la Vita – Gaia Energy Napoli 3-1

(24-26; 25-17; 25-21; 25-16)

Aurispa Links per la vita: Tiziano Mazzone 13, Marco Fabroni, Alessio Ferrini 2, Paolo Cappio, Enrico D’Alba, Raffaele Colaci, Gaetano Penna 29, Dario Iannaccone 12, Michele Deserio 11, Gabriele Maletto 12, Andrea Bleve, Jacopo Cimmino. All. Giuseppe Ambrosio

Gaia Energy Napoli: Darmois 4, Saccone 2, Starace 17, Leone 2, Lugli 18, Sportelli 4, Gianotti 1, Ardito, Lanciani 5, Martino 1, Piscopo, Dotti, Volpe. All Angeloni

—

VOLLEY B/m girone G

Sosta per Coppa Italia

COPPA ITALIA – Risultati giornata 1: Saronno-Santa Croce 2-3, Monselice-Mirandola 1-3, Re Salmone AN-Genzano 1-3, GV Galatone-Raffaele & Arpaia 3-1.

PROSSIMO TURNO (29 gen.): Santa Croce-Saronno, Mirandola-Monselice, Genzano-Re Salmone, Raffaele & Arpaia-GV Galatone.

—

VOLLEY B2/f girone I

Sosta per Coppa Italia

COPPA ITALIA – Risultati giornata 1: Peschiera-GPS VI 3-0, Scandicci-Vibo Valentia 1-3, Leonessa-Reby PG 3-0, Bellusco MB-Florens PV 3-0.

PROSSIMO TURNO (29 gen.): GPS VI-Peschiera, Scandicci-Vibo Valentia, Reby PG-Leonessa, Florens PV-Bellusco MB.

—

VOLLEY C/f

Sosta per Coppa Italia

COPPA ITALIA – Risultati giornata 1: Asd Zest-Trepuzzi 3-0, Orsacuti-Gioiella 3-0, LC Monteroni-FLV Cerignola 1-3, Aurora BR-Asem Bari 2-3.

CLASSIFICA: Orsacuti, Asd Zest, FLV Cerignola 3 – Asem Bari 2 – Aurora BR 1 – LC Monteroni, Trepuzzi, Gioiella 0.

—

VOLLEY C/m

Sosta per Coppa Italia

COPPA ITALIA – Risultati giornata 1: EG Altamura-OF Squinzano 3-0, Trivianum-AF Turi 3-2, LS Casarano-PSA Matera 3-0, D&F Caffè-F. Andria 3-2.

CLASSIFICA: LS Casarano, EG Altamura 3 – D&F Caffè, Trivianum 2 – AF Turi, F. Andria 1 – OF Squinzano, Psa Matera 0.

—

VOLLEY D/f

Sosta per Coppa Italia

COPPA ITALIA – Risultati giornata 1: Pegaso Molfetta-Castellana Grotte 2-3, MB Ruffano-Carbonara 3-1, NV Torre-MSP Galatina, Nelly Volley-Psa Matera 3-0.

CLASSIFICA: Nelly Volley, NV Torre, MB Ruffano 3 – Castellana Grotte 2 – Pegaso Molfetta 1 – Carbonara, MSP Galatina, Psa Matera 0.

—

VOLLEY D/m

Sosta per Coppa Italia

COPPA ITALIA – Risultati giornata 1: PV Corato-AI Alberobello 3-2, Carbonara-VR Nardò 3-1, San Pancrazuio-Sporthype 3-0, Parabita-VC Manfredonia 3-0.

CLASSIFICA: San Pancrazio, Parabita, Carbonara 3 – Corato 2 – AI Alberobello 1 – VR Nardò, Sporthype, Manfredonia 0.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “MEMORIAL LAUDISA” GIRONE A

RISULTATI (giornata 10): LNV Maglie-Monteroni U18 3-2, Melendugno Calimera-Otranto 0-3, CDM Cutrofiano-Wesport (28/02), BV Piero Corvino-Bee Lecce (12/02).

CLASSIFICA: Bee Lecce 24 – GV Piero Corvino 18 – Otranto 16 – CDM Cutrofiano 15 – Trepuzzi 13 – Wesport 12 – Monteroni U18 9 – NV Maglie 4 – Melendugno Calimera 3.

PROSSIMO TURNO (29/01-06/02): Bee Lecce-NV Maglie, CDM Cutrofiano-trepuzzi, Wesport-Melendugno Calimera, Monteroni U18-GV Piero Corvino.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “MEMORIAL LAUDISA” GIRONE B

RISULTATI (giornata 10): CDM Astra Volley-IM San Cassiano (21/02), Gallipoli-LC Monteroni 3-0, DR Supersano-Alessano 0-3, Alliste-OL Aradeo 3-0.

CLASSIFICA: Alessano 27 – Alliste 21 – Gallipoli 20 – Aradeo 16 – LC Monteroni 11 – CDM Asgra Volley 9 – IM San Cassiano 8 – Flyarmida 3 – DR Supersano 2.

PROSSIMO TURNO (1-2 feb.): Aradeo-CDM Astra Volley, DR Supersano-Flyarmida, Alessano-Gallipoli, IM San Cassiano-Alliste.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/m

RISULTATI (giornata 10): Veglie-Alliste 2-3, Galatone-Nociglia 0-3, V. Tricase-Matino 3-1, Falchi Ugento-NV Maglie 3-1, Lequile-Vis Squinzano 1-3.

CLASSIFICA: Alliste 22 – GV PIero Corvino 21 – Matino 20 – Vis Squinzano, Veglie 19 – Nociglia 15 – V. tricase 12 – Falchi Ugento 10 – Lequile 6 – NV Maglie 5 – GV Galatone 1.

PROSSIMO TURNO (1-2 feb.): Nociglia-V. Tricase, Matino-Falchi Ugento, NV Maglie-IS Lequile, Alliste-Vis Squinzano, GV Piero Corvino-Veglie.