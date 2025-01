LECCE – Bilancio 2023/24: ricavi e costi in crescita, aumentano gli utili e diminuiscono i debiti “Covid”

Dai numeri diffusi da alcuni portali specializzati (calcioefinanza.it) nell’analisi dei bilanci delle società sportive emerge che il bilancio dell’Us Lecce, al 30 giugno 2024 (quindi il 2023-24), riporta un utile netto di circa 14 milioni di euro.

A monte insiste un debito pregresso, risalente alle due stagioni di Serie B coincise con la pandemia Covid (2020/21 e 2021/22) di circa 27 milioni. Tale debito, nell’auspicio di via Costadura, sarà recuperato nel triennio di Serie A, che, sinora, ha fatto registrare questi numeri: +1 milione nel 2022/23; +14 milioni nel 2023/24. Le entrate della stagione in corso, dunque, dovrebbero chiudere definitivamente tale partita, cui mancano 12 milioni per andare in archivio. L’annullamento del debito risalente alle stagioni Covid sarà eseguito in tempi rapidi anche perché, come più volte affermato dal presidente Sticchi Damiani, la società non ha mai distribuito dividendi tra i soci e che l’intero CdA non percepisce compenso, ad Mencucci a parte.

Nel 2023/24 il Lecce ha registrato 85,3 milioni di ricavi (59,1 in quella precedente). Il ricavo è il valore totale delle entrate. Tra le voci in entrata, quella più consistente riguarda i diritti tv (40 milioni), mentre le plusvalenze sono state di circa 24 milioni (tra le quali +17,7 per la cessione di Hjulmand allo Sporting; +3,5 per quella di Strefezza al Como; +2,4 per quella di Ceesay al Damak).

Tra i ricavi, oltre ai diritti tv, sono contemplate anche le entrate delle gare (8 milioni), degli sponsor (8,5), delle compravendite dei calciatori (27,5 di cui 24,2 plusvalenze).

Tra i costi, la voce più corposa è quella che riguarda il costo del personale (37,5 milioni). Il totale dei costi al 2023/24 è di -67,2 milioni di euro.

Totale utile: +85,3 ricavi -67,2 costi = +18,1 di utile lordo, 14 circa netto.

Le prospettive sono ancora più rosee per la stagione in corso, nella quale l’Us Lecce ha incassato 23,7 milioni di plusvalenze (+13,4 Pongracic, +9,4 Gendrey, +0,980 Blin). È stato allungato il contratto con Infront che garantirà importanti entrate pubblicitarie per le prossime cinque stagioni sportive, spiega la società nel bilancio. A ciò si aggiunge la super plusvalenza in entrata che dovrebbe realizzarsi dalla cessione di Dorgu al Manchester United, trattativa che sembra agli sgoccioli.