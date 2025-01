LECCE – Fumogeni in campo, solita ammenda dal Giudice sportivo

Ammenda di tremila euro all’Us Lecce per lancio di tre fumogeni nel recinto di gioco da parte di propri sostenitori durante Lecce-Inter di domenica scorsa.

Ammende anche per Napoli (20mila euro per utilizzo di luce laser verso calciatori avversari e quarto uomo e per petardi), Torino (seimila euro), Juventus (cinquemila euro), Verona (tremila euro).

Sanzioni ai calciatori: una giornata per Yacine Adli (Fiorentina); una giornata e ammenda di 1.500 euro per Enrico Delprato (Parma); una giornata per Alessandro Bianco (Monza), Youssouf Fofana (Milan), Alberto Grassi (Empoli), Jesper Karlstrom (Udinese), Giuseppe Pezzella (Empoli).

Squalificati per una giornata gli allenatori di Fiorentina, Raffaele Palladino, e Lazio, Marco Baroni.

Totale ammende 2024/25: 65.500 euro.

Titale ammende dal 2022/23 in poi: 267.000 euro.