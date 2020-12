LECCE – In memoria di Lorusso, Pezzella e di altri personaggi che hanno scritto la storia del club giallorosso

Ricorre oggi il 37esimo anniversario della morte di Michele Lorusso e Ciro Pezzella, calciatori del Lecce che persero la vita, per via di un incidente stradale, il 2 dicembre 1983 a Mola di Bari, mentre si recavano in stazione, a Bari, per raggiungere la squadra impegnata a Varese.

Il Lecce Club Centro di Coordinamento, nel rispetto della normativa anti-Covid, promuove la celebrazione di una messa in suffragio dei due sfortunati atleti che si terrà alle ore 17 di oggi, presso la Parrocchia di Santa Rosa a Lecce.

Insieme a Lorusso e Pezzella, saranno ricordati, nell’occasione, anche altri personaggi che hanno scritto la storia del club giallorosso, come Franco Jurlano, Giovanni Semeraro, Enzo Delli Noci, Mimmo Cataldo, ed ex calciatori come Mimmo Renna e collaboratori della società come Orlando Della Fortuna.