LECCE – Buone notizie per Dermaku. Gabriel, lieve incidente al ginocchio: le ultime dall’Acaya

Doppia sessione di allenamento all’Acaya Golf Resort per il Lecce, in vista della prossima sfida casalinga in programma sabato alle ore 14 contro il Venezia.

Continua il reinserimento graduale in gruppo per Bjorkengren e Rossettini, dopo il lungo stop. Anche oggi, come ieri, i due hanno svolto parte del lavoro coi loro compagni. Chi lo ha svolto per intero, invece, è Dermaku, ai box da oltre un mese in seguito all’infortunio riportato a Cosenza. Felici è rimasto a riposo, mentre hanno svolto lavoro differenziato Paganini e Pettinari. Lieve incidente per Gabriel che si è ferito al ginocchio nel riscaldamento. Da valutare, nei prossimi giorni, le sue condizioni.

Il gruppo ritornerà in campo domani pomeriggio all’Acaya. Intanto, è stato posticipato il fischio d’inizio di Cittadella-Lecce del 30 dicembre, portandolo dalle 15 alle 16.