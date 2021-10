LECCE – Massimo riconoscimento: assegnato al club il Collare d’Oro al Merito Sportivo dal Coni

Grande riconoscimento per l’Us Lecce. Nella tarda serata di ieri, il Coni ha comunicato, alla società di via Costadura, il conferimento del “Collare d’Oro al Merito Sportivo” per l’attività svolta e le benemerenze acquisite in oltre un secolo di vita.

Il premio all’Us Lecce è l’unico, per il 2021, attribuito a una società di calcio, ed è la massima onorificenza sportiva istituita dal Coni per riconoscere i più alti successi sportivi conseguiti dagli italiani, dalle società italiane ultracentenarie o di quei dirigenti che hanno dedicato con merito una parte importante della loro vita al servizio dello sport.

Le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò: “Caro presidente Sticchi Damiani, caro Saverio, ti esprimo i più vivi complimenti del Coni e i miei per il meritato riconoscimento che premia l’impegno e la dedizione allo sviluppo dello sport espressi dall’Unione Sportiva Lecce”.

Sticchi Damiani, così, sui social: “Una Stella per la nostra meravigliosa maglia, un regalo per chi ti ama, una gioia per tutti i dirigenti che, da oltre cento anni, ti consentono di vivere”.

La cerimonia di consegna dell’onorificenza, per malo del presidente Malagò e del presidente del Consiglio, Mario Draghi, si svolgerà presso l’Auditorium del Parco della Musica a Roma il prossimo 20 dicembre alle 17.