LECCE – Mancosu: “Un punto guadagnato che ci permette di restare su, potevamo anche perderla”

“Un punto guadagnato”. Così capitan Marco Mancosu ai microfoni Dazn nel post Salernitana-Lecce.

“Si tratta di un punto guadagnato. Il gol preso subito ci ha scombussolato i piani, poi nella ripresa abbiamo dato prova di maturità. Ci è mancato il secondo gol nella ripresa, ma potevamo anche perderla. Sono contento che abbiamo ripreso la partita e mosso la classifica. È un altro risultato utile e ci va benissimo. La Serie B è competitiva come me l’aspettavo, ci sono tante squadre forti, non c’è un ammazzacampionato come il Benevento. Questo punto è importantissimo perché ci permette di restare lì attaccati. La dedica per il gol? A Dio, lo ringrazio sempre. Corini? L’ho sentito prima della gara, sta soffrendo molto perché lui è uno che vive a contatto con la squadra e non poter stare con noi gli pesa tantissimo”.

La squadra ha pernottato in Campania e stamani si allenerà a Baronissi. Al termine della seduta, il gruppo ritornerà a Lecce.