LECCE – Mancosu, il capitano silenzioso: “Ai nostri tifosi chiedo di tenere duro, è un periodo bruttissimo”

Così capitan Marco Mancosu ai microfoni Dazn al triplice fischio di Lecce-Pescara.

“L’importante era vincere, io devo acquisire minuti per entrare in forma, ma va bene così, l’importante è aver portato a casa il risultato. Se sentiamo la pressione da favorita? Noi quest’anno siamo come il Palermo o il Benevento nell’anno della nostra promozione. Non si possono paragonare le due situazioni, quest’anno è una situazione completamente diversa e dobbiamo essere bravi a saperla gestire. Non sono un capitano che urla e che dà indicazioni, ma penso di essere un esempio ogni giorno, in campo e negli allenamenti. Alla fine è sempre il campo che parla, le chiacchiere le porta via il vento. Posso fare benissimo il ruolo da trequartista, in B ci sono più spazi e mi viene più facile, ma anche fare la mezzala non mi dispiace. Ai nostri tifosi dico di tenere duro finché non si potrà tornare allo stadio, è un periodo bruttissimo e loro, due anni fa, ebbero una buona percentuale di merito nella nostra promozione”.