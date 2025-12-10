LECCE – È mancato Carmelo Miceli, storica bandiera giallorossa

È scomparso poche ore fa Carmelo Miceli, una delle bandiere del Lecce a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta. Difensore, nativo di Cosenza, ha indossato i colori giallorossi per undici campionati con circa 330 presenze, capitano storico e al terzo posto nella classifica di sempre tra i calciatori con più presenze con club salentino.

Fu compagno di Ciro Pezzella e Michele Lorusso, scomparsi per incidente stradale nel 1983. Autentica colonna della difesa giallorossa e indiscusso protagonista della storica prima promozione in Serie A con Eugenio Fascetti allenatore nella stagione 1984/85.

Crebbe calcisticamente nel Rende per poi arrivare a Lecce dopo una stagione a Monza, rimanendoci per undici stagioni prima di passare ad Ascoli, poi Catanzaro e quindi Nola. Fu anche allenatore del Casarano a fine anni Novanta.

Miceli è stato vittima di un malore mentre guidava l’auto nella zona di Rende. I soccorsi sono stati immediati ma purtroppo non hanno potuto evitare il decesso. Miceli aveva 67 anni.

—

Alla famiglia Miceli le nostre più sentite condoglianze