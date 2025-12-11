BEACH RUGBY – Ufficiale: il Salento ospiterà la Finale Europea Masters EBRA Series 2026

Il Salento entra nel grande circuito del Beach Rugby europeo: l’EBRA ha assegnato all’ASD Salento Rugby la Finale Europea Masters EBRA Series 2026, in programma il 18 e 19 luglio prossimi a Torre San Giovanni (Ugento). La candidatura ha superato la concorrenza internazionale, tra cui la Turchia, confermando l’affidabilità organizzativa del territorio.

L’evento chiuderà le EBRA Series 2026, con la partecipazione di 12 squadre maschili e 10 femminili qualificate attraverso le tappe europee e i rispettivi titoli nazionali. Sono attesi club da Spagna, Francia, Portogallo, Olanda, Austria, Turchia, Malta e Italia.

Il circuito inizierà il 16/17 maggio a Courtrai (Belgio) e proseguirà con tappe in Francia, Portogallo, Olanda, Italia, Spagna, Austria e Polonia, fino al Master Finale salentino.

Sabato 18 luglio, al termine della prima giornata, si terrà anche la 17ª Magna Grecia Beach Rugby Cup, valida per il Trofeo Italiano Beach Rugby.

La presentazione ufficiale dell’evento è prevista per domani, 12 dicembre, alle 11:30, nella Sala Conferenze della Provincia di Lecce, con la partecipazione delle istituzioni territoriali e del presidente EBRA.

Il presidente dell’ASD Salento Rugby, Fabio Manta, sottolinea che la Finale rappresenta «un’opportunità straordinaria per il territorio», capace di valorizzare sport, turismo e identità locale.