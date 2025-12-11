GIOVANILI – Il Torneo delle Regioni ritorna in Puglia: date e sorteggi dei gironi

La Puglia si prepara ad ospitare la 62esima edizione del Torneo delle Regioni, manifestazione riservata alle rappresentative calcistiche Under 19, 17, 15 e femminili dei 18 Comitati regionali LND e dei CPA di Trento e Bolzano. Le gare si giocheranno dal 28 marzo al 3 aprile prossimo. Era dal 2017 che il Comitato regionale presieduto da Vito Tisci non ospitava la manifestazione: in quell’occasione, però, la nostra regione fu la sede delle gare di calcio a cinque mentre per quelle calcistiche bisogna risalire a 38 anni fa per trovare l’ultima edizione organizzata dal Cr pugliese Lnd.

Tisci ha confermato che le partite si giocheranno nelle province di Bari, Brindisi e Lecce. Ieri a Roma è stato effettuato il sorteggio dei gironi preliminari. L’Under 19 pugliese se la vedrà con Marche, Trento ed Emilia Romagna; stesse avversarie per l’Under 17, per l’Under 15 e per la selezione femminile.

Per il Torneo delle Regioni di calcio a 5, che si terrà nel Lazio tra fine aprile e inizio maggio nel Lazio, la selezione maschile se la vedrà con Sicilia, Lombardia e Bolzano; la femminile con Sicilia e Lombardia; l’under 17 con Sicilia e Lombardia; l’Under 15 con Sicilia, Lombardia e Bolzano.