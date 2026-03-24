LECCE – Mancano le zampate: dalle punte apporto insufficiente

“A questo Lecce quello che manca è una punta“. E’ questo il commento che qualsiasi giornalista, opinionista, ex calciatore o ex allenatore ha dato con netto margine di vantaggio rispetto a qualsiasi altro nel dire la sua sulle prestazioni, sull’andamento, sulla stagione giallorossa. Parole che i tifosi salentini sentono e leggono in continuazione in merito alle partite dei propri beniamini, e la ragione risiede nel fatto che tale fattore, quello della grave mancanza di un numero 9 che incida, è fatto semplicemente impossibile da smentire.

NUMERI E NON SOLO – Nikola Stulic, Francesco Camarda e Walid Cheddira, cinque gol in tre mettendoci dentro anche il centro che l’italo-marocchino ha realizzato al Sassuolo nella prima metà del campionato. Numeri semplicemente spaventosi per una squadra che coltivi ambizioni salvezza. E che onestamente alla salvezza sarebbe vicinissima se il reparto offensivo nel complesso e il parco punte centrali in particolare si fossero avvicinati almeno ai due terzi del lavoro svolto da chi li ha preceduti nelle recenti stagioni. Purtroppo così non è stato e questo al di là dei numeri, perché a preoccupare è la generica leggerezza negli ultimi 20 metri (si pensi alle conclusioni di Stulic e Cheddira a Napoli, al modo in cui il serbo ha non-aggirato Svilar solo davanti all’estremo romanista ieri o al cross di Gallo che attraversa l’area piccola con Cheddira lontanissimo) che ha reso vane prestazioni tra il discreto ed il positivissimo come quelle che il Lecce ha prodotto con le big.

PREOCCUPAZIONI E SCOSSE – Gettare le croci addosso ad uno o a due singoli sarebbe superficiale laddove non direttamente un autogol. E’ chiaro che questo trend va inserito nel contesto di una squadra che in generale produce meno di quanto dovrebbe, tra deficit tattici soprattutto in alcuni frangenti dei match e una generica povertà qualitativa. Guardando però alle ultime due gare le possibilità per fare meglio e raccogliere di più ci sono state tutte e dovevano essere sfruttate meglio. Ecco perché il Lecce chiede di più alle sue punte. Ecco perché queste sono chiamate a dare qualcosa di diverso nell’ultimo scampolo di annata.

(Alessio Amato, calciolecce.it)