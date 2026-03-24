AMATORI – Aics Over 40 Lecce: risultati 22ª giornata, classifica, prossimo turno
AMATORI AICS LECCE OVER 40 C. 11 2025/26
GIORNATA 22
City Gas Revolution-Poggiardo 0-7
Salento Over Seclì Presicce-Acquarica 3-0 a tav.
FATAC Scorrano-Atl. Ascla Tiggiano 24/03 h 20.30
Alixias-Aradeo 0-1
C.D. Melissano-FC Castrignano 0-0
Pol. Uxentum-FC Galatone 0-5
Galatone Romidò-Salve/Morciano 3-0 a tav.
CLASSIFICA
Poggiardo 54
Salento Over Seclì 44
Alixias 41
FC Galatone 41
Aradeo 37
C.D. Melissano 36
Atl. Ascla Tiggiano 35
Fatac Scorrano 35
FC Castrignano 29
Galatone Romidò 22
E. Coluccia Cutrofiano 16
City Gas Revolution 12
Presicce-Acquarica 11
Salve/Morciano 8
Pol. Uxentum 7
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 23
Aradeo-C.D. Melissano 27/03 h 20.45
Atl. Ascla Tiggiano-Pol. Uxentum 27/03 h 20.30
FC Castrignano-Salento Over Seclì 28/03 h 15
FATAC Scorrano-FC Galatone 30/03 h 20.30
Presicce Acquarica-Alixias 30/03 h 20.30
Galatone Romidò-Poggiardo 30/03 h 20.30
E. Coluccia Cutrofiano-City Gas Revolution 30/03 h 20.30
(GG 20) Salento Over Seclì-Alixias 01/04 h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
18 RETI: Giuri V. (Aradeo);
17 RETI: Scarlino M. (CG Revolution);
15 RETI: Misciali G. (Salento Over Seclì);
(…)