SERIE D/H – Il Giudice sportivo, gare del 22.03.2026
Le decisioni del Giudice sportivo di Serie D girone H dopo la giornata n. 28.
NB: tra parentesi le giornate di squalifica
AFRAGOLESE:
BARLETTA: Ammenda di 200 euro
C.D. FASANO:
FERRANDINA:
F. ANDRIA:
F. PUTEOLANA (NOLA):
FRANCAVILLA IN S.: Ammenda di 500 euro
GRAVINA:
HERACLEA: Fares Ben Rahem (1); Andrea Schenetti (1)
MANFREDONIA: Luigi Pezzella (all., 4)
MARTINA: Sebastian G. Piriz (1)
NARDÒ:
PAGANESE: Ammenda di 2.500 euro
POMPEI: Marcello Di Bartolomeo (all., 2)
P. REAL NORMANNA: Francesco Verde (2)
SARNESE:
T. ACERRANA: Ammenda di 2.000 euro; Mame Ass Ndir (1)
VIRTUS FRANCAVILLA: