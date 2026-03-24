BASKET C/m – Serata “no” al tiro, la LSB Lecce perde a Monopoli al fotofinish

Dopo cinque vittorie consecutive la Cce Lsb Lecce cade a Monopoli in occasione della gara valevole per la 24esima giornata del campionato maschile interregionale di serie C. Nonostante l’assenza pesante di Gediminas Zalalis, i ragazzi di coach Michelutti se la sono giocata con i padroni di casa sino alla fine perdendola al fotofinish. I biancazzurri hanno ceduto il passo a Monopoli per 64-63 al temine di una gara giocata punto a punto. Malgrado il basso punteggio, il gioco offerto dalla compagine leccese ha mandato in doppia cifra ben cinque giocatori: Cantagalli, Mocavero, Tyrtyshnik, Guido e Vidakovic. Ma dall’altra parte è stato Nery a fare la differenza con 25 punti a referto. La squadra del presidente Sandro Laudisa non perdeva dallo scorso 1° febbraio incamerando così la terza sconfitta stagionale in un’annata costellata di vittorie, che sono valse il primato in classifica. Nel computo della gara hanno inciso le dieci triple messe a verbale dai locali contro le tre realizzate dagli uomini di Daniele Michelutti, ma in generale la gara è stata molto combattuta dall’inizio sino al suono dell’ultima sirena.

Dopo il primo quarto chiuso sul 18-16 per i padroni di casa, i viaggianti hanno firmato il sorpasso nel secondo periodo tornando negli spogliatoi per la pausa lunga con un vantaggio di tre punti. Nella ripresa Mocavero e soci hanno preso il largo sino al 37-48, ma la reazione di Monopoli è stata veemente. I beniamini di casa hanno risalito la china sino al -4 della fine del terzo periodo, e nell’ultimo quarto hanno completato la rimonta portando a casa la vittoria sul filo di lana con appena un punto di vantaggio.

“Purtroppo non è stata una delle migliori partite al tiro – dichiara a fine gara coach Michelutti -. Abbiamo messo a bersaglio solo tre bombe in tutta la partita sbagliando tiri aperti e ben costruiti. Siamo anche stati in vantaggio di undici punti in una fase cruciale del match, ma non siamo riusciti a gestire il vantaggio. L’assenza di Zalalis si è fatta sentire molto, ma siamo già proiettati al riscatto casalingo nel prossimo turno”. La Cce Lsb tornerà in campo domenica prossima dinanzi al pubblico del pala “San Giuseppe da Copertino”. Mocavero e compagni giocheranno contro il Cus Foggia con palla a due alle 18.30.

(US LSB Lecce, Paolo Conte)

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IL TABELLINO

Monopoli – Cce Lsb Lecce: 64-63

(18-16, 36-39, 49-53, 64-63)

Monopoli: Martinelli 4, Sbaragli 5, Bruni,Manchisi 9, John 4, Lamanna 2, Solpasso, Preite 8, Romano 7, Lazzari, Nery 25, Ruggiero. All. Romano.

Cce Lsb Lecce: Guido 10, Tyrtyshnik 10, Pallara 4, Cantagalli 15, Mocavero 13, Vidakovic 11, Petrachi, Fracasso, Zalalis. All. Michelutti.

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BASKET SERIE C/m GIRONE N

RISULTATI (giornata 12 rit.): Assi Brindisi-Molfetta 79-68, MS Mesagne-Barletta 66-68, Nardò-Francavilla 82-54, Monopoli-LSB Lecce 64-63, Ceglie-Corato 82-60, Cus Foggia-NV Mesagne 67-74.

CLASSIFICA: LSB Lecce, Nardò 38 – NV Mesagne 36 – Monteroni 28 – Assi Brindisi 24 – Molfetta, Ceglie, Corato 20 – Monopoli 17 – Francavilla, Cus Foggia 16 – Barletta 8 – MS Mesagne 6.

PROSSIMO TURNO (29/03): Corato-MS Mesagne, Monteroni-Ceglie, Francavilla-Assi Brindisi, NV Mesagne-Nardò, LSB Lecce-Cus Foggia, Barletta-Monopoli.