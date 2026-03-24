BASKET C/m – A9 Nardò: Boev e Gramazio trascinano, Francavilla travolto

La Pallacanestro A9 Nardò supera con decisione il Basket Francavilla e allunga la propria striscia interna, imponendosi 82-54 al termine di una gara gestita con sicurezza per larghi tratti.

L’avvio dei bianconeri è subito efficace: l’8-1 iniziale indirizza la partita e permette a Nardò di chiudere il primo quarto avanti 21-14. Nel secondo periodo cambia l’inerzia per qualche minuto, con Francavilla che alza il livello difensivo e costruisce un parziale di 5-13 arrivando al sorpasso sul 26-27. La reazione dei padroni di casa è immediata: maggiore attenzione nella gestione dei possessi e un nuovo allungo che vale il 40-31 all’intervallo.

Nella ripresa la squadra di Gabriele Castellitto prende definitivamente il controllo della gara. Il dominio sotto canestro di Ilia Boev e la regia di Umberto Gramazio, autore del suo massimo stagionale da 15 punti, danno ritmo e solidità all’attacco. Lo stesso Boev chiude a quota 19, mentre Darius Stonkus aggiunge 13 punti, sette rimbalzi e due assist in un’altra prova completa. L’ultimo quarto scorre senza scosse, con Nardò che mantiene il vantaggio e lo amplia fino al definitivo 82-54.

I bianconeri agganciano momentaneamente la LSB Lecce in vetta a quota 38 punti e allungano a +4 sulla Virtus Mesagne. Saranno proprio queste le squadre con cui Nardò si giocherà le prime posizioni nelle ultime giornate di campionato.

(US A9 Nardò)

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IL TABELLINO

A9 Nardò-Francavilla 82-54

(21-14, 40-31, 64-31)

A9 Nardò: Boev 19, Gramazio 15, Stonkus 13, Barel 10, Tinto 9, Facciolà 6, Myers 5, Zustovich 3, Rosciglione 1, Gigli 0, Poletti ne, Sebrek ne.

Francavilla: Ghiggi 25, Lisini 12, Bianco 5, Digiacomo 5, Shvets’ 5, Eletto 2, Della Corte 0, Madaro 0, Urso 0.

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BASKET SERIE C/m GIRONE N

RISULTATI (giornata 12 rit.): Assi Brindisi-Molfetta 79-68, MS Mesagne-Barletta 66-68, Nardò-Francavilla 82-54, Monopoli-LSB Lecce 64-63, Ceglie-Corato 82-60, Cus Foggia-NV Mesagne 67-74.

CLASSIFICA: LSB Lecce, Nardò 38 – NV Mesagne 36 – Monteroni 28 – Assi Brindisi 24 – Molfetta, Ceglie, Corato 20 – Monopoli 17 – Francavilla, Cus Foggia 16 – Barletta 8 – MS Mesagne 6.

PROSSIMO TURNO (29/03): Corato-MS Mesagne, Monteroni-Ceglie, Francavilla-Assi Brindisi, NV Mesagne-Nardò, LSB Lecce-Cus Foggia, Barletta-Monopoli.