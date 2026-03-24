VOLLEY – Dalla Serie A2 alla 2ª Divisione: risultati 22.03.2026, classifiche, prossimi turni

VOLLEY A2/f

RISULTATI (Pool Promozione, giornata 10): Messina-Fasano 1-3, Altafratte-Trentino 3-1, Costa Volpino-Valsabbina 0-3, Melendugno-Busto Arsizio 1-3, Roma-Talmassons 0-3.

CLASSIFICA: Talmassons 42 (promossa in A1) – Valsabbina 41 – Altafratte 32 – Busto Arsizio 31 – Costa Volpino, Roma 27 – Melendugno 23 – Fasano, Trentino 21 – Messina 5.

PROSSIMO TURNO Playoff (29/03): Valsabbina-Trentino, Altafratte-Fasano, Busto Arsizio-Melendugno, Costa Volpino-Roma.

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VOLLEY A2/m

RISULTATI (giornata 25): Aversa-Taranto 3-0, Fano-Ravenna 2-3, Brescia-Siena 3-0, Catania-Portoviro 1-3, Pordenone-Cantù 3-0, Pineto-Sorrento 3-0, Macerata-Lagonegro 3-2.

CLASSIFICA: Pineto, 55 – Brescia, Pordenone 53 – Ravenna 52 – Aversa 44 – Lagonegro 40 – Macerata, Portoviro 35 – Taranto, Catania 31 – Sorrento, Fano 30 – Siena 24 – Cantù 12.

PROSSIMO TURNO (29/03): Sorrento-Pordenone, Portoviro-Brescia, Siena-Aversa, Taranto-Catania, Ravenna-Pineto, Lagonegro-Fano, Cantù-Macerata.

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VOLLEY A3/m GIRONE B

RISULTATI (playoff ottavi andata): Cagliari-Castellana Grotte 2-3, Campobasso-Belluno 2-3, Sabaudia-San Giustino 0-3, Acqui Terme-Gioia del Colle 2-3, Aurispa Lecce-Sarroch 2-3, Mantova-Modica 3-1.

Gare di ritorno il 29/03.

(US Aurispa Lecce Volley – Davide Ruberto) – Aurispa Dfv perde 3-2 con Sarroch l’andata degli ottavi playoff. Aurispa Dfv ospita la Sarlux Sarroch nella gara d’andata degli ottavi di finale playoff di Serie A3 Credem Banca. Il sestetto di partenza di coach Giuseppe Ambrosio è il seguente: l’opposto Santangelo, gli schiacciatori Zornetta e Mazzone, il palleggiatore Bernardis, i centrali Grottoli e Mellano, e il libero Donati.

Aurispa Dfv parte forte e mette quattro punti di distacco tra sé e Sarroch, spingendo coach Denora a chiamare subito timeout (7-4). Il primo tempo di Grottoli, il pallonetto di Mazzone e l’ace di Santangelo consentono ai salentini di incrementare il vantaggio (14-8). Il mini break di Sarroch viene interrotto dal mani out intelligente di Mazzone, poi arriva il pallonetto di Santangelo e il mani out di Zornetta dopo uno scambio prolungato (17-12). Ace di Zornetta e mani out di Mazzone: Aurispa Dfv gioca ad altissimi livelli, sciorina la sua miglior pallavolo e si prende 7 punti di vantaggio, costringendo coach Denora al secondo timeout (20-12). Dopo il lunghissimo turno di battuta di Zornetta ne arriva uno altrettanto lungo e proficuo di Stabrawa che, con un break di tre punti, riporta i sardi sul -5 e spinge coach Ambrosio al timeout (21-16). Dopo una serie di battute errate da una parte e dall’altra, arriva la pipe di Zornetta, preludio a un nuovo errore di Sarroch che consegna il set nelle mani dei salentini (25-18).

Secondo set: botta e risposta tra i due opposti Santangelo e Stabrawa, monster block di Mazzone e altro ace di un ispirato Santangelo, che poi trova una diagonale vincente, seguita dal primo tempo di Mellano (5-5). I punti di Aurispa Dfv arrivano tutti da Grottoli, che trova tre primi tempi di fila, ma Sarroch mette il muso avanti con le bocche di fuoco Capelli e Stabrawa che costringono coach Ambrosio al timeout (8-12). Bernardis, in questa fase, predilige i centrali e confeziona il primo tempo con Mellano, poi c’è l’ace di Santangelo che riapre il set e manda coach Denora al timeout (11-12). I salentini pareggiano, ma Sarroch scappa di nuovo grazie al prolungato turno di battuta di Capelli (14-18). Coach Ambrosio inserisce Orto al posto di Mazzone: Bernardis attacca di seconda intenzione, poi arriva il monster block di Grottoli e la contesa a muro vinta da Zornetta (17-19). Nuovo break di Sarroch e altro timeout di coach Ambrosio (17-21). Orto trova la diagonale giusta, Mellano sfrutta una freeball ma Agrusti e Capelli ripristinano le distanze, con quest’ultimo che chiude il set con una diagonale vincente (20-25).

Il turno di battuta di Grottoli mette in difficoltà la ricezione avversaria e Aurispa Dfv si porta su 5-2 grazie agli attacchi di Mellano e Santangelo. Lo stesso opposto si mette in proprio e trova il suo quarto ace personale di giornata, poi arriva un altro punto di Mellano ma il solito Stabrawa, al servizio, riporta Sarroch sul pari (9-9). Bernardis attacca di seconda intenzione, Zornetta anticipa la giocata e mette a terra un pallone in maniera intelligente, ma Aurispa Dfv non riesce a incrementare le distanze e Sarroch ne approfitta riequilibrando il punteggio (13-13). Bernardis e Mellano confezionano un bel primo tempo, poi arriva il monster block di Zornetta che spinge i salentini sul +3 e coach Denora al timeout (17-14). La difesa da urlo di Donati permette di ricostruire l’azione e Bernardis imbecca Santangelo che attacca in diagonale, poi ci pensa Zornetta a murare e a spingere coach Denora al timeout (20-15). Mini break di Sarroch e coach Ambrosio chiama timeout, utile per deconcentrare Stabrawa al servizio (20-17). Santangelo mette a terra una grande diagonale, poi è Mazzone a chiudere la strada con un monster block e un attacco errato di Stabrawa consegna il set ai salentini (25-20).

Quarto set: inizia bene Sarroch che si porta sul 1-4, ma Aurispa Dfv risponde subito: Mazzone in lungolinea, Santangelo con un mani out e un errore dei sardi riportano il punteggio in parità (5-5). Solito ace di Stabrawa e soliti grattacapi quando va lui al servizio, consentendo ai sardi di portarsi sul +3 (7-10). Sarroch conduce il set, ma Aurispa Dfv risponde: Bernardis e Grottoli confezionano due primi tempi, poi arrivano il mani out di Mazzone e il primo tempo di Mellano (11-14). Capelli attacca senza muro, Mazzone trova la diagonale stretta nei tre metri e il botta e risposta tra le due squadre continua (12-16). Sul servizio di Stabrawa è necessario il timeout di coach Ambrosio, provvidenziale per il cambio palla su attacco di Zornetta. Sarroch è in sul pezzo e incrementa il vantaggio: dopo il timeout di coach Ambrosio arrivano gli ace di Curridori e Zornetta, con il distacco che rimane invariato (16-21). Il finale non riserva altre sorprese e il solito Capelli chiude il set con un mani out (19-25).

Tiebreak: Sarroch comincia forte e il servizio di Iannaccone manda in tilt tutti i ricettori (1-4). Orto salta altissimo e torva la diagonale vincente, poi si rende autore di una grande murata ai danni di Capelli (4-5). Lo stesso posto quattro di Sarroch, però, si riscatta poco dopo trovando l’ace che porta i sardi al cambio campo sul +3 (5-8). Il primo tempo di Leccis spinge coach Ambrosio al timeout, ma Capelli è inarrestabile e trova un altro ace (5-10). Il potentissimo attacco di Mazzone e il primo tempo di Grottoli non sono abbastanza per riaprire il set, che si chiude in favore di Sarroch (9-15).

IL TABELLINO

Aurispa Dfv – Sarroch 2-3

(25-20; 20-25; 25-20; 19-25; 9-15)

Aurispa Dfv: Mazzone 15, Bernardis 2, Santangelo 12, Kit Russo, Donati, Marsella, Grottoli 8, Murabito, Orto 5, Zornetta 13, Mellano 10, Quarta. All. Ambrosio.

Sarlux Sarroch: Capelli 27, Leccis 2, Partenio 2, Stabrawa 17, Saibene 4, Agrusti 16; Giaffreda (L), Mocci (L), Matani 1, Curridori 1, Kubaszek, Romoli, Pisu, Iannaccone 5. Allenatore: F. Denora Caporusso.

Arbitri: Cervellati, Candeloro.

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VOLLEY B/m girone G

RISULTATI (giornata 20): Termoli-D&F Caffè 2-3, Valdiano-Molfetta 0-3, Casoria-Uni Bari 3-1, SG Terzigno-Marcianise 3-0, Casarano-Pag Taviano 3-0, San Vito Mesagne-Bisignano 3-0, Leverano-Praia 3-0.

CLASSIFICA: Pag Taviano 54 – Molfetta 52 – Valdiano 42 – San Vito Mesagne 39 – Uni Bari 37 – D&F Caffè 35 – Casarano, SG Terzigno 32 – Casoria 31 – Leverano 22 – Marcianise 20 – Termoli 9 – Bisignano 8 – Praia 7.

PROSSIMO TURNO (28-29/03): Molfetta-D&F Caffè, Uni Bari-Valdiano, Marcianise-Casoria, Praia-SG Terzigno, Casarano-San Vito Mesagne, Pag Taviano-Leverano, Bisignano-Termoli.

(US Volley Leverano, FMZ) – Vittoria molto importante per la BCC Leverano, che tra le mura amiche piega per 3-0 una coriacea SPES Praia. Calabresi giunti nel Salento per giocarsi le residue speranze di salvezza e forti della vittoria della settima scorsa, in casa, contro Termoli. Leverano parte con il sestetto base: diagonale palleggiatore/opposto formata da Mingolla e Orefice, Ingrosso e Galasso schiacciatori di posto 4, Serra e Rossetti centrali e Morciano libero.

Il primo set vede le due contendenti in equilibrio, con tanti errori da una parte e dall’altra, fino al 22-22. Un attacco vincente di Rossetti e due errori consecutivi della formazione cosentina consentono ai ragazzi di mister Zecca di aggiudicarsi la frazione per 25-22. Per i gialloblù locali 3 punti a testa per Galasso e Ingrosso, 2 per Serra e 1 a testa per Mingolla, Rossetti e Orefice non in perfette condizioni fisiche ma che ha comunque provato a stringere i denti.

Nel secondo set l’equilibrio è durato fino all’8 pari. Poi Leverano scava un solco grazie soprattutto ai 5 punti a testa di Galasso e Ingrosso e chiude con Rossetti sul 25-19. A referto anche 2 punti per Mingolla e 1 per Serra e 1 per il libero Morciano.

Terzo e decisivo set senza sorprese. Leverano parte subito avanti, Stefano Sergio, subentrato ad Orefice a metà secondo set, metta a terra 6 punti, il duo Ingrosso/Galasso continua a garantire efficienza con 4 punti a testa mentre dal centro Rossetti risponde con 2 punti l’ultimo dei quali manda in archivio il match.

La vittoria odierna consente al Leverano di salire in classifica e superare Marcianise che probabilmente sarà la diretta concorrente fino a fine campionato per centrare la permanenza in serie B.

Nella prossima giornata la BCC Leverano farà visita alla capolista PAG Taviano, reduce dalla seconda sconfitta consecutiva, prima del doppio appuntamento in casa contro Casarano e Mesagne.

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VOLLEY B2/f girone I

RISULTATI (giornata 20): Capurso-Napoli 3-2, Nardò-Monopoli 3-0, Isernia-LC Monteroni 3-0, Faam Matese-Volare BN 3-1, Arabona-Fiamma Torrese 3-0, Salerno-Bari 3-0, Cerignola-Pescara 3-0.

CLASSIFICA: Nardò 50 – Isernia 49 – Arabona 47 – Capurso 41 – Salerno 40 – Cerignola 36 – Monopoli 33 – LC Monteroni 29 – Faam Matese 24 – Volare BN 21 – Bari 20 – Napoli 15 – Fiamma Torrese 11 – Pescara 4

PROSSIMO TURNO (28-29/03): Monopoli-Napoli, LC Monteroni-Nardò, Volare BN-Isernia, Pescara-Faam Matese, Arabona-Salerno, Fiamma Torrese-Cerignola, Bari-Capurso.

(US Volley Nardò, Giuseppe Spenga) – Il primato provvisorio di Isernia ed Arabona dura lo spazio di un equinozio, l’ultima notte d’inverno. Al risveglio è già primavera, la Dream Volley Nardò domina la sfida del Pala “Andrea Pasca” contro Monopoli e si riprende la vetta del girone I nel campionato di B2 con una rotonda vittoria per 3-0, maturata in circa un’ora e mezza di gioco.

L’ANALISI DEL TABELLINO – Il risultato finale è frutto di tre set combattuti, durante i quali le baresi non hanno concesso nulla. 25-18, 26-24 e 25-21 i tre parziali, che ci raccontano una partita tirata, con il secondo set particolarmente combattuto e finito ai vantaggi, segno di una reazione delle ospiti, non sufficiente però a riaprire i giochi. MVP per punti è stata Siria Tarantino, con bel 15 palle a terra totali ed un eccezionale bilancio V-P (vinti-Persi) di +12. Il suo attacco è stato efficace con il 53% di positività, “certezza”; Silvia Antonaci ha dominato a rete, con ben 4 muri punto, seguita dalla stessa Tarantino (3): possiamo affermare che la vera forza della Dream è passata attraverso queste due centrali, “invalicabili”. Greta Halla ha contribuito con 14 punti, dimostrandosi fondamentale nei momenti caldi del match, “equilibrata”; Giorgia Tamborino sfoggia una partita di grande sostanza: mette a segno 4 punti e si dimostra lucida ed efficace in battuta (2 ace per lei), “completa”; il capitano Martina Gorgoni riceve ben 25 palloni e con il 40% di positività in questo fondamentale consente alla sua squadra di giocare un gran numero di palloni, “solida”; Sara Della Corte domina la seconda linea, chiude con 6 punti una gara in cui riceve con il 57% di positività, in costante crescita; Mara Tamborino gestisce bene la ricezione, distinguendosi con un 27% di ricezione perfetta su 22 palloni: la sua presenza è costante per tutti e tre i set; Carolina Gloria entra per rinforzare il servizio, non commette errori; Alessandra Zaccaria, Carlotta Prete, Giorgia Prato e Iside Sanna non giudicabili, ma solo ai fini numerici: la loro presenza è una garanzia, perché la squadra può contare sul loro apporto in qualsiasi momento, conosciamo il loro valore ed è meglio avere frecce di questa qualità al proprio arco in un finale di campionato che promette scintille. La forza della Dream in questa partita è stata la ricezione, che ha fatto la differenza; seguita da un muro che ha segnato complessivamente 13 punti-squadra; non registriamo una mattatrice d’attacco, segno che si è trattato di una vittoria corale.

LE VOCI DAL CAMPO – Ce lo conferma Mister Fabio Saccomanno, che nell’intervista di fine gara ha rimarcato proprio questa capacità della sua squadra di saper essere gruppo e gestire situazioni difficili nel corso della partita: “Giocare la domenica, coi risultati delle altre già acquisiti, può sembrare un vantaggio, ma richiede invece una tenuta mentale straordinaria: è un’arma a doppio taglio. Stasera le ragazze hanno interpretato bene la gara per intensità ed applicazione. Ci sarà da lavorare in settimana su alcune piccole sbavature che continuo a vedere e sulle quali chiederò maggiore attenzione”.

“La partita di stasera è lo specchio della settimana appena trascorsa” – dichiara Luca Dell’Anna, Scoutman Dream Volley – “durante la quale le ragazze si sono allenate molto bene e credo si sia visto visto in campo. Davanti avevamo un buon avversario al quale, come avevo detto nel pre-gara, non andava lasciato spazio: i piccoli cali di concentrazione infatti ci hanno fatto male, perché quando lasci campo ad una squadra come Monopoli diventano guai. Tuttavia anche dai momenti di difficoltà le ragazze sono uscite meravigliosamente. Consentitemi di evidenziare come la ritrovata coesione dello staff, in costante supporto alla parte tecnica, stia producendo i frutti sperati: siamo coesi sotto la guida del mister e ci comportiamo come un gruppo unito e ci sentiamo coinvolti nel processo di crescita collettiva che stiamo vivendo.”

Sabato prossimo sul cammino della Dream ci sarà il Monteroni, in un derby tutto da vivere che rappresenta una tappa fondamentale per le ragazze granata. Il pubblico, questa sera ancora una volta eccezionale per calore ed intensità di presenza e tifo, a fine gara ci ha tenuto a ribadire quanto ci tiene a questa partita, che non sarà mai come tutte le altre. Mister Saccomanno, dall’alto della sua esperienza, ha ribadito che “ogni vittoria vale tre punti” e che, come è giusto che sia, ogni sfida va affrontata con le stesse motivazioni.

Tuttavia il tifo più caldo si sta già mobilitando per far sì che le ragazze si sentano in trasferta come se giocassero sul lor parquet, tra le mura amiche del loro palazzetto. Ci sarà da divertirsi.

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VOLLEY C/f girone B

RISULTATI (giornata 20): Surbo-MSP Galatina 3-2, Melendugno Calimera-NV Torre 2-3, San Cassiano-CDM Astra Volley 3-0, Trepuzzi-CDM Cutrofiano 2-3, Aurora Brindisi-F. Taviano 0-3, Monopoli-Oria 0-3.

CLASSIFICA: Oria 51 – CDM Cutrofiano 50 – San Cassiano 49 – Trepuzzi 40 – Aurora Brindisi 36 – NV Torre 29 – Taviano 23 – Surbo 20 – CDM Astra Volley 19 – Lecce 18 – Melendugno Calimera 13 – MSP Galatina 12 – Monopoli 0.

PROSSIMO TURNO (28-29/03): NV Torre-MSP Galatina, Lecce-Aurora Brindisi, Oria-Melendugno Calimera, Surbo-Trepuzzi, Taviano-San Cassiano, CDM Astra Volley-Monopoli.

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VOLLEY C/m girone B

RISULTATI (giornata 20): Parabita-Vibrotek 0-3, Lecce-Fasano 1-3, SB Galatina-PSA Matera 3-2, San Pancrazio-Frascolla 3-0, Grottaglie-Mottola 3-1.

CLASSIFICA: Vibrotek 47 – Tricase 43 – Fasano 41 – Lecce 38 – SB Galatina 36 – PSA Matera 29 – Grottaglie 23 – San Pancrazio 20 – Parabita 15 – Mottola 8 – Frascolla 0.

PROSSIMO TURNO (28/03): Frascolla-Tricase, Grottaglie-Lecce, Parabita-SB Galatina, Vibrotek-San Pancrazio, PSA Matera-Mottola.

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VOLLEY D/f girone B

RISULTATI (giornata 20): Ostuni-Noci 0-3, SS Annunziata-Spike Volley 3-0, PSA Matera-Putignano 3-2, Santeramo-Sant’Elia 1-3, Mesagne-Massafra 3-0, Matera-Talsano 3-1.

CLASSIFICA: Mesagne 51 – Putignano 50 – Noci, Sant’Elia 43 – PSA Matera 41 – Massafra 33 – SS Annunziata 27 – Matera 25 – Santeramo 22 – Spike Volley 15 – Talsano 8 – Ostuni 2.

PROSSIMO TURNO (27-29/03): Putignano-Ostu ni, Massafra-Noci, Talsano-PSA Matera, SS Annunziata-Santeramo, Spike Volley-Mesagne, Sant’Elia-Matera.

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VOLLEY D/f girone C

RISULTATI (giornata 20): Sport & Friends-Vera Monteroni 3-0, Tricase-Parabita 3-1, Bee Lecce-RV Ugento 3-2, Spongano-CDM Cutrofiano 0-3, Melendugno Calimera-Aradeo 3-1.

CLASSIFICA: Copertino 50 – CDM Cutrofiano 49 – Spongano 39 – Bee Lecce 36 – Vera Monteroni 34 – RV Ugento 30 – Sport & Friends 22 – Aradeo 21 – Melendugno Calimera 9 – Tricase 7 – Parabita 3.

PROSSIMO TURNO (28-29/03): RV Ugento-Sport & Friends, CDM Cutrofiano-Vera Monteroni, Aradeo-Bee Lecce, Parabita-SPongano, Copertino-Melendugno Calimera.

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VOLLEY D/m girone B

RISULTATI (giornata 20): Tricase-Avetrana 1-3, Castellana-Tiger Squinzano 1-3, Massafra-Falchi Ugento 0-3, San Vito-Materdomini 1-3, Vis Squinzano-Ruffano 3-0, GS Ugento-SBV Galatina 0-3.

CLASSIFICA: SBV Galatina 39 – Massafra 36 – Falchi Ugento 35 – Vis Squinzano 34 – Tiger Squinzano 28 – Castellana, GS Ugento, San Vito 26 – Ruffano 25 – Avetrana 17 – Materdomini 11 – Tricase 3.

PROSSIMO TURNO (28/03): Tiger Squinzano-Tricase, SBV Galatina-Castellana, Avetrana-San Vito, Ruffano-Massafra, Falchi Ugento-GS Ugento.

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VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memoria L. Laudisa” girone A

RISULTATI (giornata 15): Brindisi-Valecaracuta Lecce 3-0, DV Nardò-Wesport 0-3, Melendugno Calimera-Lecce 3-0, LC Monteroni-GVP Corvino 3-0, Trepuzzi-Vis Squinzano 0-3.

CLASSIFICA: Vis Squinzano 44 – LC Monteroni 37 – Brindisi 33 – GVP Corvino 27 – Wesport 23 – Trepuzzi 22 – DV Nardò 18 – Valecaracuta Lecce 9 – Melendugno Calimera 6 – Lecce 0.

PROSSIMO TURNO (27/03-03/04): Wesport-Valecaracuta Lecce, Lecce-DV Nardò, GVP Corvino-Melendugno Calimera, Vis Squinzano-LC Monteroni, Trepuzzi-Brindisi.

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VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memoria L. Laudisa” girone B

RISULTATI (giornata 18): Victor Volley-AR Maglie 3-1, Supersano-Alliste 1-3, Flyarmida-IM Otranto 3-0, Ruffano-Tricase 3-2, San Cassiano-CDM Cutrofiano 0-3.

CLASSIFICA: Alliste 46 – CDM Cutrofiano 39 – Ruffano 33 – Victor Volley 27 – Supersano, Flyarmida 23 – San Cassiano 21 – Otranto 19 – CDM Astra Volley 15 – Tricase 12 – AR Maglie 6.

PROSSIMO TURNO (28-29/03): CDM Cutrofiqano-Victor Volley, AR Maglie-Supersano, CDM Astra Volley-Flyarmida, IM Otranto-Ruffano, Tricase-San Cassiano.

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VOLLEY 1ª DIVISIONE/m

RISULTATI (giornata 15): Veglie-Nardò 3-0, Lecce-GVP Corvino 0-3, PVK-Brundisium 3-0, Specchia-Meraki (01/04).

CLASSIFICA: Meraki 33 – Veglie 31 – GVP Corvino 28 – NV Maglie 22 – Specchia 21 – Nardò 19 – Lecce 13 – PVK 7 – Brundisium 3.

PROSSIMO TURNO (28-29/03): Specchia-PVK, Brundisium-Lecce, GVP Corvino-Veglie, Nardò-NV Maglie.

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VOLLEY 2ª DIVISIONE/f girone A

RISULTATI (giornata 6): Wesport-Sant’Elia 0-3, Bee Lecce-Degiorgivolley 1-3, Surbo-Aurora Brindisi 0-3.

CLASSIFICA: Sant’Elia 18 – Aurora Brindisi 15 – Degiorgivolley 12 – Wesport 5 – Bee Lecce, Surbo 2.

PROSSIMO TURNO (28-29/03): Wesport-Aurora Brindisi, Sant’Elia-Degiorgivolley, Bee Lecce-Surbo.

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VOLLEY 2ª DIVISIONE/f girone B

RISULTATI (giornata 6): Civolley Copertino-San Cesario (24/03), S.P. in Lama-LC Monteroni 3-0, I. Copertino-PVK 3-1.

CLASSIFICA: S.P. in Lama 17 – I. Copertino 13 – PVK 9 – San Cesario 6 – Civolley Copertino 3 – LC Monteroni 0.

PROSSIMO TURNO (29/03-01/04): LC MOnteroni-Civolley Copertino, PVK-San Pietro in Lama, San Cesario-Copertino.

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VOLLEY 2ª DIVISIONE/f girone C

RISULTATI (giornata 6): MV Galatina-Draghi Matino (30/03), Alezio-Gallipoli 3-2, PDP Casarano-Uggiano 0-3.

CLASSIFICA: Draghi Matino 15 – Alezio, Gallipoli 10 – MV Galatina, Uggiano 8 – PDP Casarano 0.

PROSSIMO TURNO (28-29/03): Gallipoli-MV Galatina, Uggiano-Alezio, Draghi Matino-PDP Casarano.

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VOLLEY 2ª DIVISIONE/m girone A

RISULTATI (giornata 6): San Donaci-Novoli 1-3, Sport & Friends-Vis Squinzano 0-3, Degiorgivolley-LS Sava 3-1.

CLASSIFICA: Novoli 15 – Vis Squinzano 12 – San Donaci 10 – Sport & Friends 8 – Degiorgivolley 6 – Sava, LS Sava 0.

PROSSIMO TURNO (28-29/03): Novoli-Sport & Friends, Vis Squinzano-Degiorgivolley, LS Sava-Volley Sava.

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VOLLEY 2ª DIVISIONE/m girone B

RISULTATI (giornata 6): Ruffano-NV Maglie 2-3, Azzurra Team-Tricase 3-1, SB Galatina-GV Galatone 3-0, Alliste-Meraki 3-0.

CLASSIFICA: SB Galatina. MB Ruffano 16 – Azzurra Team 13 – NV Maglie 12 – Alliste 7 – Tricase 5 – GV Galatone 3 – Meraki 0.

PROSSIMO TURNO (20-29/03): NV Maglie-Azzurra Team, Tricase-SB Galatina 0-3, GV Galatone-Alliste, Meraki-MB Ruffano.

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N.B.: Per favorire l’eventuale e tempestiva pubblicazione, si prega di inviare i comunicati stampa entro il lunedì alle ore 14 alla mail redazione@salentosport.net