CASARANO – Punto d’oro in casa della vicecapolista Catania

Il Casarano esce indenne dalla difficile trasferta di Catania, strappando un 1-1 che sta persino stretto per quanto mostrato, specialmente nella prima frazione. Gli uomini di Di Bari dominano il campo per 45 minuti, costruendo quattro nitide palle gol neutralizzate solo dai riflessi di Dini. Il Casarano tiene in mano il centrocampo, con un Chiricò ispiratissimo nel ruolo di grande ex, capace di impensierire la difesa etnea a più riprese.

Nella ripresa il copione cambia: il Catania di Viali, ridisegnato con un più offensivo 4-2-3-1, rientra con un altro piglio. Al 10′ arriva il vantaggio dei padroni di casa: un cross di Bruzzaniti attraversa tutta l’area, la finta di Caturano inganna la difesa salentina e la sfera si insacca beffando Bacchin. Il match si infiamma: il Catania si vede annullare due reti per fuorigioco tra le proteste, mentre Bacchin compie un autentico miracolo su Caturano, tenendo a galla i suoi. Le “Serpi” però non mollano. Nonostante un momento di appannamento fisico, il Casarano ritrova le coordinate del primo tempo e al 37′ colpisce: assist di Cajazzo per Ferrara, che controlla di sinistro e fulmina Dini di destro, interrompendo l’imbattibilità casalinga del portiere etneo. Nel finale c’è spazio per un ultimo brivido, con Bacchin che blinda il risultato opponendosi da campione a un tiro a giro di Lunetta al 94′.

Al triplice fischio, gli stati d’animo sono opposti: il Casarano festeggia negli spogliatoi un punto strameritato che conferma la maturità del gruppo, mentre il Catania esce tra i fischi del proprio pubblico, con la Curva Sud che invoca maggior combattività. Per i rossazzurri salentini, una prova di forza che rilancia le ambizioni in classifica.

Domenica prossima, ore 17.30, gara casalinga col Giugliano.

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IL TABELLINO

Catania, stadio “Massimino”

lunedì 23.03.2026, ore 20.30

Serie C/C 2025/26, giornata 33

CATANIA-CASARANO 1-1

RETI: 8′ st Bruzzaniti (CT), 37′ st Ferrara (CS)

CATANIA (4-2-3-1): Dini; Casasola, Ierardi, Miceli, Donnarumma (19′ st Celli); Quaini (19′ st Di Noia), Di Tacchio; Bruzzaniti (19′ st D’Ausilio), Jimenez (38′ st Cicerelli), Lunetta; Caturano (28′ st Pieraccini). All. Viali.

CASARANO (3-4-3): Bacchin; Giraudo (32′ st Cajazzo), Bachini, Mercadante; Celiento, Logoluso, Maiello (32′ st Leonetti), Versienti (25′ st Cerbone); Chiricò, Grandolfo (19′ st Perez), Ferrara. All. Di Bari.

ARBITRO: Iacobellis di Pisa.

RISULTATI E CLASSIFICA