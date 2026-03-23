LIVE! SERIE C/C – Risultati 33ª giornata, classifica e prossimo turno
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PROSSIMO TURNO
GIORNATA 34
sab. 28/03 h 14.30: Atalanta U23-Cavese, Latina-Catania, Potenza-Salernitana;
dom. 29/03 h 12.30: Benevento-Cosenza; h 14.30: Altamura-Siracusa, Crotone-A. Cerignola, Foggia-Trapani; h 17.30: Casarano-Giugliano; h 20.30: Picerno-Monopoli;
lun. 30/03 h 20.30: Casertana-Sorrento
(in collaborazione con calciowebpuglia.it)