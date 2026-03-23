PROMOZIONE/B – È sprint a tre per l’Eccellenza diretta tra Ostuni, Squinzano e Mesagne: i tabellini della 29ª

A cinque turni dalla fine, la lotta per la promozione diretta è ormai ristretta a tre squadre: Ostuni, Squinzano e Mesagne. L’Ostuni, capolista con tre punti sulle altre due inseguitrici, passa anche sul Carovigno, mantenendo una media da primato. Lo Squinzano si sbarazza in extremis del Tricase e resta in scia alla capolista e il Mesagne s’impone di misura sul Matino. S’interrompe la striscia di risultati utili consecutivi del Terre di Acaya e Roca che durava dall’undicesima giornata: il Manduria lo batte e opera il sorpasso in classifica. In coda solo la matematica tiene ancora in vita il Trepuzzi; annaspa il Bagnolo, penultimo e a -2 dalla terzultima piazza che, comunque, non garantisce i playout (il Locorotondo è a +12 e per la regola dei sette punti non si giocherebbe). Situazione simile sarebbe quella tra Arboris Belli e Carovigno (+7 dei primi). Il Matino frena, sembrano in ballo ancora Putignano e Ginosa.

Si ritorna in campo il 12 aprile. I tabellini della 29esima giornata:

OSTUNI-CAROVIGNO 3-0

RETI: 26′ pt rig. Bari, 22′ st Parisi, 31′ st Thiam

OSTUNI: Pizzaleo, Tamburrano, Parisi (36′ st Natola), Carlucci (18′ st Lettieri), Gomez, Frumento (26′ st Semeraro), Bari (23′ st De Pasquale), Narducci, Caruso (32′ st Fernandez), Thiam, Sowe. All. Bruni.

CAROVIGNO: Cervellera G., Kidiera, Albano (24′ st Lovisi), Caramia (37′ st Kaba), Perrone, Zanazzi, Visaggio (23′ st Cervellera R.), Petracca (17′ st Perrone M.), Turco M. (24′ st Turco F.), Vantaggiato, Di Giulio. All. Frusi.

ARBITRO: Prete di Lecce.

—

MANDURIA-TERRE DI ACAYA E ROCA 2-0

RETI: 7′ pt Cilenti, 21′ pt rig. Siverio

MANDURIA: Passaseo, Caputo, Ndiaye (1′ st Patarnello), Teixeira, Solimeno, Rizzo, De Mitri (32′ st Donno), Romano (26′ st Palumbo), Scialpi, Siverio (38′ st Cecchin), Cilenti (32′ st Marchionna). All. Tartaglia.

TERRE DI A&R: Franco, Del Bue, Conte, Maraschio, Rizzo (11′ st Almeyra), Cisternino, Espindola, Garcia, Baclet (23′ st Trovè), Piccinno, Zang (30′ st Lo Basso). All. Greco.

ARBITRO: Morleo di Brindisi.

—

MESAGNE-VIRTUS MATINO 3-2

RETI: 6′ pt Ndiaye A. (ME), 45′ pt Pinto (MA), 47′ pt e 5′ st Fatty (ME), 35′ st Diop (MA)

MESAGNE: Colapietro, Duku, Ndiaye B., D’Amanzo, Ribezzi (21′ st Gningue L.), Gningue M., Fatty (38′ st De Luca), De Carlo (33′ st Ouedraogo), Manta And. (11′ st Taveri), Ndiaye A., Ndom. All. Funaro.

VIRTUS MATINO: De Luca, Marocco, Dorini, Resta, Pino, De Lorenzis, Pinto (25′ st Darboe), De Vito, Diop, Giannuzzi, Seclì. All. Mauro.

ARBITRO: Filaninno di Barletta.

—

SQUINZANO-TRICASE 2-1

RETI: 26′ pt rig. e 48′ st Strambelli (S), 36′ pt Ruibal (T)

SQUINZANO: Partal, Tarantino (23′ st Zecca), Telera, Fruci, greco, Iaia, Gueye (41′ st De Matteis), Montinaro (29′ st Libertini), Quarta (21′ st Ancora), Pignataro, Strambelli. All, Frisenna.

TRICASE: Esposito A., Zocco (42′ st Puzzovio), Ferraro, Caracciolo, Maiolo, Cavalieri, Amico (16′ st Agui), Desiderato, De Giorgi (38′ st Esposito L.), Manisi, Ruibal. All. Mitri.

ARBITRO: Cilli di Barletta.

—

GINOSA-R. PUTIGNANO 1-2

RETI: 1′ pt Cimmarusti (G), 9′ pt Fornaro (P), 43′ st Daugenti (P)

GINOSA: Njie, Mazzarano, Passarelli (1′ st Dimauro), Verdano (34′ st Coronese), Cimmarusti, Ventura, Telesca, Sernia (13′ st Secka), Basta (1′ st Lovecchio), Faccini (43′ st Fanelli), Villani. All. Marsili.

PUTIGNANO: Loliva, Eramo (37′ st Taddeo), Muolo (26′ st Calio F.), Mezzapesa, Intini, Amendolagine, Fornaro, Novelli (40′ st Guglielmi), Daugenti, Laera (33′ st Casulli), Calio D. (37′ st Di Cosola). All. Tateo.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta.

—

SAVA-TAVIANO 0-2

RETI: 3′ st Iurato, 15′ st Castrì

SAVA: Miccoli, Neris (33′ st Galeone), Carlucci (9′ st Pisano), Spataro (9′ st Fornaro), Richella, Lippo, Pinto, Gatto, Cicala, Amatulli, Mirizzl. All. Malacari.

TAVIANO: Strafella, Carrozza (40′ st Spinelli), Giannotti, Liquopri, Fornaro, Alessandrì, Coppola (26′ st Savino), Portaccio, Iurato (36′ st Verri), Castrì (23′ st Gennari), Cavalera (20′ st Primiceri). All. Costantini.

ARBITRO: Rizzi di Taranto.

—

COPERTINO-TREPUZZI 3-0

RETI: 26′ pt e 42′ pt Pouye, 13′ st Lorenzo

COPERTINO; Margiotta, Gueye, Della Bona, Bruno, Stella, Leo, Franco, Mazzotta (10′ st Greco), Pouye, Frisenda, Lorenzo. All. Olivieri.

TREPUZZI: Aguirre, Giannuzzi, Fraschetta, Souare, Fiorentino, Ndiaye, Palmieri, Greco, De Marco (17′ st Giannuzzi), Induirli, Kamagate. All. Presta.

ARBITRO: Spluga di Brindisi.

—

ARBORIS BELLI-LEVERANO 2-1

RETI: 17′ pt Fernandez (A), 32′ pt Mariano (L), 39′ st Longo D. (A)

ARBORIS BELLI: Schina (18′ st Capitaneo), Terrafino, Moretti, Urrutia (43′ st Castagna), Greco, Avella, Termigte (18′ st Longo L.), Torrisi (12′ st Tagliente), Fernandez, Ferreyra, Longo D. All. Calicchio.

LEVERANO: Bardoscia, Manca, Rutigliano (29′ st Quarta), Valentino (47′ st Mastrogiovanni), De Pascalis, Pasculli, Sanyang, Spedicato, Kalou, Alemanni, Mariano (35′ st Carluccio). All. Musca.

ARBITRO: Calia di Taranto.

—

BAGNOLO-V. LOCOROTONDO 1-1

RETI: 48′ pt Lanciano (B), 15′ st lacirignola (L)

BAGNOLO: Provenzano, Angellini, Mariano, Campa, Mastria, Pasca, Chiri, Lanciano, Piscopo, Coluccia (10′ st Cariddi), Afrune. All. Bray.

LOCOROTONDO: Palmisano, Lacirignola, Colucci (12′ st Legrottaglie), Laguardia, Savoia (12′ st Neglia), Prete, Natale J., Palazzo (20′ st Natale R.), Romanazzo (30′ st Quazzico), Mastronardi, Diwouta. All. Calabretto.

ARBITRO: Zantonini di Brindisi.