LECCE – Maleh, Rodriguez, Oudin e gli altri: la stagione dei tesserati giallorossi in cerca di fortuna altrove

Facciamo il punto della situazione dei tesserati Us Lecce che hanno giocato in prestito altrove e che, sulla carta, il 30 giugno ritorneranno formalmente nella rosa giallorossa. Ricordiamo che ieri, 22 giugno, si è aperta la finestra dedicata ai riscatti che si chiuderà domani, 24. Dal 25 al 27, poi, il termine previsto per le contro-opzioni.

Due sono i giocatori ingaggiati dal Lecce a gennaio a titolo temporaneo. Jesper Karlsson (13 presenze e un gol, a Bergamo su rigore) non ha convinto nemmeno nel Salento e ritornerà a casa base a Bologna, così come Marco Sala (due spezzoni, da subentrato) che ritornerà a Como.

Tanti, invece, i tesserati giallorossi che sono andati a fare esperienza altrove.

Marco Bleve (Carrarese, prestito secco): ancora una buona stagione in Toscana dopo la promozione dalla C alla B dello scorso anno. Titolare sino a metà gennaio, quando poi è stato vittima di un rognoso stiramento muscolare che ne ha pregiudicato la seconda parte di stagione. Numeri: 25 presenze, 12 clean-sheet. Il suo contratto col Lecce scade a giugno 2026.

Pablo Rodriguez (Racing Santander, prestito): discreta stagione per Pablito: 38 presenze ufficiali, sette gol e tre assist. Certo è che sullo spagnolo, forse, andebbero fatte delle scelte da “dentro o fuori”. Scadenza contratto col Lecce: giugno 2026.

Youssef Maleh (Empoli con opzione): sembrava dovesse far parte del progetto Lecce prima di ritornare a vestire la casacca dell’Empoli, retrocesso all’ultima giornata proprio a vantaggio dei giallorossi. Presenze ufficiali 25 con un solo assist prodotto, stagione finita in anticipo per via di seri problemi al ginocchio. Diritto di riscatto a favore dell’Empoli fissato a quattro milioni che difficilmente andrà in porto. Col Lecce è sotto contratto sino al giugno 2027.

Remi Oudin (Sampdoria in prestito con diritto di riscatto): i doriani si sono miracolosamente salvati ai playout ma il francese non ne ha giocato nemmeno un minuto, essendo stato relegato in panchina. Da quando ha lasciato Lecce a gennaio dopo l’arrivo di Giampaolo, Oudin ha giocato una seconda parte di stagione decisamente sotto tono: un solo gol e zero assist in 13 partite. Difficilmente il club genovese lo riscatterà; a Lecce ha ancora un anno di contratto.

Giacomo Faticanti (alla Juventus Next Gen in prestito con diritto di opzione): ventotto presenze in Serie C, playoff compresi, con zero gol e tre assist. Annata sufficiente o poco più. Difficile che sia riscattato dalla Juve, più probabile che torni a Lecce, poi saranno staff e area tecnica a decidere. Corvino lo ha blidato sino a giugno 2028.

Ed McJannet (al Cerignola in prestito): prima dose di calcio professionistico per l’ex capitano della Primavera. Tra campionato e playoff, però, ha inciso poco: solo 14 presenze, quasi sempre dalla panchina. Zero tra gol e assist. È in scadenza di contratto col Lecce.

Joel Voelkerling Persson (al Varnamo in prestito sino al 31/12/2024): dai 12 gol segnati con la Roma Primavera al nulla, o quasi, col Lecce. Pochissime soddisfazioni anche col Varnamo così come pochissime sono le possibilità di vederlo vestire la maglia del Lecce cui è legato, comunque, sino a giugno 2027.

Daniel Samek (all’FC Hradec Kralove a titolo temporaneo con opzione d’acquisto e percentuale di futura rivendita per il Lecce): stagione così e così per l’ex mezzala della Primavera, su cui il Lecce sembrava contare tanto: 21 presenze in prima squadra, quattro nella seconda squadra, nessun gol né assist. Col Lecce ha un contratto sino a giugno 2027.

Mats Lemmens (al RWDM in prestito): 26 presenze in Belgio, in scadenza a giugno 2025 col Lecce. La sua carriera continuerà nella sua nazione d’origine, il RWDM sembra intenzionato a investire su di lui.

Antonino Viola (Altamura a titolo definitivo, il Lecce si è riservato il 50% della futura rivendita): stagione tutto sommato positiva con 24 presenze.

Alexandru Borbei (al Cluj in prestito con diritto di riscatto): il portiere ex Primavera dovrebbe tornare a Lecce, con cui è legato sino al giugno 2028. Nessuna presenza ufficiale nell’esperienza romena.

Henri Salomaa (alla Lucchese in prestito): il finlandese, dopo aver fallito l’esperienza con la Casertana (otto presenze, zero reti), ha fatto altrettanto con la Lucchese (cinque presenze, zero reti). Col Lecce ha un contratto sino a giugno 2027.