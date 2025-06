BASKET – Nardò, Passo indietro della società e titolo a disposizione: “Insostenibile anche la Serie B”

A seguito della retrocessione e di una profonda riflessione, la proprietà di HDL Nardò Basket ha deciso di mettere a disposizione della città il titolo sportivo, invitando le forze imprenditoriali locali a subentrare per garantire continuità al progetto.

I soci spiegano che, pur con grande delusione, il vero ostacolo è stato il peso economico sostenuto in questi due anni senza alcun aiuto esterno. La situazione è diventata insostenibile, rendendo impossibile affrontare un’altra stagione, anche in Serie B. Nonostante l’impegno e l’orgoglio per aver portato Nardò tra le grandi del basket italiano, le risorse della proprietà non sono infinite e non ci sono più le condizioni per proseguire da soli. L’acquisizione del titolo dalla famiglia Durante ha comportato costi imprevisti, e anche con errori di gestione fisiologici, l’avventura è stata affrontata con passione. Ora però è tempo di farsi da parte, senza cercare profitto dalla cessione, ma con l’unico obiettivo di lasciare il titolo a imprenditori neretini motivati. Solo così il progetto potrà continuare in modo sostenibile.