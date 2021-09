LECCE – Majer ritorna in gruppo, Gendrey ancora a parte: il report dall’Acaya

Altro allenamento mattutino per il Lecce all’Acaya Golf Resort. Lavoro in palestra, tattico e partitella finale per Coda e compagni.

Gendrey continua a lavorare a parte, seguendo un programma personalizzato, mentre Majer, che ieri si era allenato col francese, oggi ha svolto parte della seduta coi compagni. Domani altro allenamento sempre all’Acaya, dopo la quale Gabriel Strefezza si presenterà in sala stampa per conversare coi giornalisti.

Infine, il Giudice sportivo, dopo le gare della terza giornata, ha fermato un solo calciatore, per un turno, Jaime Baez della Cremonese. L’attaccante uruguagio, infatti, è stato espulso, per doppia ammonizione, al minuto 56 di Cremonese-Cittadella.