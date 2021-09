DILETTANTI – I gironi ufficiali di Prima e Seconda Categoria 2021/22

Con il Comunicato Ufficiale Lnd Puglia di oggi viene confermata, come data d’inizio per i campionati di Prima e Seconda Categoria, quella di domenica 26 settembre. La Coppa Puglia, invece, che, in un primo momento doveva partire domenica prossima, 19 settembre, è stata posticipata a giovedì 30.

Domenica 26 partiranno anche i Campionati Allievi under 17 e Giovanissimi under 15; il Campionato regionale under 18, invece, comincerà domenica 17 ottobre.

Di seguito i gironi ufficiali 2021/22 di Prima Categoria:

GIRONE A: Atl. Peschici, Audace Cagnano, Real San Giovanni, Nuova Daunia Foggia, Troia, Real Zapponeta, Stornarella, Trinitapoli, Città di Trani, Virtus Bisceglie, Virtus Molfetta, Ruvese, Virtus Palese, Grumese.

GIRONE B: Ideale Bari, Real Sannicandro, Levante Azzurro, Noja, FC Santeramo, Castellana, Noci Azzurri 2006, Atl. Pezze, Atl. Martina, Ceglie, Hellas Laterza, RS Crispiano, San Giorgio, Lizzano, DB Manduria.

GIRONE C: S. Vito, Latiano, Mesagne, Cedas Avio Brindisi, Virtus Lecce, F. Monteroni, Copertino, Zollino, Soleto, Seclì, Cursi, SD Parabita, Ruffano, Salve.

I gironi di Seconda Categoria:

GIRONE A: Sammarco, AC Monte, Audax San Severo, Castelluccio dei Sauri, Elce, Ascoli Satriano, Canusium, Top Player Minervino, F. Molfetta, Real Olimpia Terlizzi, Wonderful Bari S. Spirito, Città di Palo.

GIRONE B: Sportiva Torre a Mare, Arcobaleno Triggiano, New Team Cellamare, F. Altamura, Civitas Conversano, Esperia Monopoli, Spartan Boys, Real Mottola, G. Palagiano, Stette, Taf Ceglie Messapica, Real Carovigno, A. Fragagnano.

GIRONE C: Euro Sport Academy, San Pietro Vernotico, SG Surbo, Vernole, Fabrizio Miccoli, Rinascita Refugees, Melpignano, Giallorossi Aradeo, Real Neviano, Città di Poggiardo, N. Andrano, Presicce Acquarica, Alessano.