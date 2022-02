LECCE – Majer, premio per le cento in giallorosso. Omaggio floreale per Paola Vella (pres. Gallipoli Football)

Doppia cerimonia, ieri sera, per il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, prima di Lecce-Cittadella.

Al termine del riscaldamento pre-partita, il presidente ha consegnato a Zan Majer una targa e una maglia celebrativa per le cento presenze in giallorosso, traguardo raggiunto domenica scorsa in occasione di Lecce-Crotone (foto in copertina).

Poco prima del fischio d’inizio, poi, il numero uno giallorosso ha omaggiato, con un mazzo di fiori e un gagliardetto, la sua collega Paola Vella, presidentessa del Gallipoli Football, “per esprimerle solidarietà e come gesto di ferma condanna per i gravi insulti sessisti di cui la numero uno del club jonico è stata vittima nei giorni scorsi” (LEGGI QUI). La presidentessa Vella, insieme al marito, sono stati ospitati nel settore Poltronissime del Via del Mare per assistere alla gara, sui invito del presidente Sticchi Damiani (foto in basso).