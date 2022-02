SERIE B – Il Lecce saluta la vetta. Cittadella, bestia sempre più nera. I precedenti dello scorso anno…

E così, il Lecce ha perso il comando della classifica di Serie B dopo la giornata numero 25, a vantaggio del Brescia che sembra aver superato il periodo di crisi col successivo esonero-lampo di Filippo Inzaghi. I giallorossi hanno anche perso, per la prima volta, sul proprio campo. Non succedeva dal 1° maggio 2021 e, guarda un po’, fu proprio col Cittadella che batté l’allora squadra di Eugenio Corini per 1-3 (D’Urso, Rosafio, Proia con pari momentaneo di Coda).

E ancora, il caso: dopo quel Lecce-Cittadella, il Lecce andò a giocare proprio a Monza, come succederà domenica prossima. I giallorossi, all’ex Brianteo, furono di nuovo battuti per 1-0 con un gran gol di Barberis su punizione. Dopo la sconfitta col Cittadella del maggio scorso, il Lecce non ne vinse più una. I veneti si confermano bestia nerissima: su otto incontri, il Lecce ne ha vinto solo uno, quello dell’andata; due i pareggi, cinque le sconfitte. Caro Cittadella, se avevi un conto in sospeso col Lecce, ora potremmo anche dire che è stato saldato, no?

Alla 25esima giornata dello scorso anno, i giallorossi avevano già perso quattro volte, tra cui due volte in casa (Pisa 0-3, Ascoli 1-2); erano a sette punti dalla vetta e in sesta posizione, dietro Empoli, Monza, Venezia, Salernitana e Cittadella. Oggi, per fortuna di Coda e compagni, la situazione è decisamente diversa.

La piccola nota positiva della serata, l’unica, è il tredicesimo gol in campionato di Massimo Coda, quindicesimo se si conta la doppietta di Parma in Coppa Italia. Alle sue spalle, il suo assist-man preferito, Gabriel Strefezza.

La classifica marcatori dopo la 25esima:

13 RETI: Coda M. (Lecce);

11 RETI: Strefezza G. (Lecce);

10 RETI: Lapadula (Benevento);

9 RETI: Corazza S. (Alessandria), De Luca M. (Perugia), Charpentier G. (Frosinone);

8 RETI: Falletti C. (Ternana), Dany Mota (Monza), Donnarumma A. (Ternana), Vazquez F. (Parma);

7 RETI: Dionisi F. (Ascoli), Baldini E. (Cittadella), Okwonwko O. (Cittadella), Cerri A. (Como), Galabinov A. (Reggina), Buonaiuto C. (Cremonese), Valoti M. (Monza), Maric M. (Crotone);

6 RETI: Lucca L. (Pisa), Mulattieri S. (Crotone), Colombo L. (Spal), Zerbin A. (Frosinone), Ciofani D. (Cremonese), Moreo S. (Brescia), Mancosu M. (Spal), Partipilo A. (Ternana), Insigne R. (Benevento);

5 RETI: Gori G. (Cosenza), La Gumina A. (Como), Tello A. (Benevento), Montalto A. (Reggina), Benedyczak A. (Parma), Proia F. (4 LR Vicenza, 1 Brescia), Colpani A. (Monza), Bidaoui S. (Ascoli), Tramoni M. (Brescia), Vido L. (3 Cremonese, 2 Spal), Palacio R. (Brescia);

4 RETI: Di Mariano F. (Lecce) e altri 14 calciatori;

3 RETI: Gargiulo M. (Lecce) e altri 27 calciatori;

DUE RETI: Majer Z., Listkowski M. (Lecce) e altri 55 calciatori;

UNA RETE: Tuia A., Dermaku K., Bjorkengren J., Rodriguez P., Gallo A. (Lecce) e altri 91 calciatori.

(foto: il gol dello 0-2 momentaneo di Tounkara – ph Coribello/SalentoSport)