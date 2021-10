LECCE – Lucioni, uscita memorabile. Di Mariano e Strefezza non si prendono… Le pagelle del trionfo col Monza

LE PAGELLE DI LECCE-MONZA

Gabriel 6: Serata di riposo pagato. Gli attaccanti del Monza sembrano evitarlo per tutto il tempo, lui è attento dentro e fuori dalla sua area. Interviene bene su un diagonale di Mazzitelli nella ripresa, poi si gode lo spettacolo.

Gendrey 7: Il francese di Guadalupa sta crescendo di partita in partita. Un pizzico meglio in fase offensiva, rispetto a quella difensiva, ma entrambe sono di valutazione decisamente alta. Entra in due dei tre gol e sembra divertirsi da matti, su quella fascia, col suo collega Strefezza.

Dall’89’ Calabresi sv

Lucioni 8: Una delle sue migliori prove con la maglia del Lecce. Perfetto su ogni pallone, deciso, preciso, concentrato. Fa valere il suo carisma. Poi dà il via all’azione del gol con un’uscita palla al piede alla Franco Baresi. Tanto di cappello!

Meccariello 7,5: Da qualche tempo non giocava dal primo minuto insieme a Lucioni. Prestazione perfetta: ringhia su ogni pallone che gli passa vicino e, quando non ce la fa con la tecnica, ci mette l’esperienza.

Barreca 6,5: Il cartellino giallo lo frena un po’, tanto che, poi, Baroni lo sostituisce. Ma, sino a quando è rimasto in campo, ha arato la sua fascia ed è stato puntuale in fase difensiva.

Dal 67′ Vera 6: Attento, centrato e concentrato. Sufficienza meritata anche grazie ad una bella diagonale difensiva a risultato ormai acquisito.

Majer 6: È quello che, a centrocampo, si vede di meno. Nel primo tempo sparacchia e perde due palloni non da lui. Nella ripresa fa il suo, accompagna l’azione offensiva e ringhia nella sua metà campo. Ma non era al 100% e si vede.

67′ Blin 6: In campo per guidare la barca in porto, a momenti non firma il poker in una proiezione offensiva.

Hjulmand 7,5: Eccolo il danese che ha fatto innamorare i tifosi giallorossi nella scorsa stagione. Gara d’autorità in entrambe le fasi. Mezzo punto in meno per il passettino in avanti che stava per causare il vantaggio di Gytkjaer nel primo tempo. Poi si mangia il campo e gli avversari, facendo pressing alto sino all’ultimo, illuminando il gioco con le sue aperture, compattando la squadra quando c’era da stringere i bulloni.

Gargiulo 6,5: In crescita anche l’ex Cittadella. Va un po’ a corrente alternata e gioca di più con la spada che col fioretto. Può essere l’arma in più, tatticamente, per Baroni, per la sua versatilità.

Strefezza 7,5: Immarcabile, o quasi. Ispira per Coda, poi sblocca il punteggio con un tocco, non facile, da due passi, mantenendo sangue freddo. Entra nell’azione del raddoppio, poi rifiata un po’. Ma quando parte è devastante per la difesa brianzola.

Dall’88′ Helgason sv

Coda 7: E sono quattro, più due in Coppa Italia. Non male, essendo solo al 1° ottobre e con sole otto gare ufficiali, no? Cerca il gol e se lo prende con merito, dopo la solita gara di sacrificio, di sponda e di lotta tra i difensori avversari. Il suo sorriso dice tutto: vive per il gol. E, per un bomber di razza, non potrebbe essere altrimenti.

Di Mariano 8: Asfalta chiunque si trovi dalle sue parti. Altra straordinaria prova per l’ex Venezia che è entrato a piedi uniti in questa squadra. Quattro gol in campionato sono già un record personale. Entra in tutti e tre i gol del Lecce e merita, ex aequo col capitano, la palma del migliore in campo.

Dal 71′ Olivieri 6,5: Non era facile entrare in campo sul 3-0. Ci mette grinta e determinazione, costruendo anche un paio di azioni interessanti.

All. Baroni 7,5: Quarta vittoria consecutiva e il Lecce si riporta nelle posizioni di classifica usuali nella scorsa stagione, in attesa degli altri incontri. Vince il duello con Stroppa con intelligenza. Allarga il gioco sulle fasce, aggirando gli esterni monzesi grazie ai suoi stantuffi sugli esterni e alla qualità di Di Mariano e Strefezza. Gara praticamente perfetta, la migliore da quando è a Lecce.

—

MONZA: Di Gregorio 5,5 – Donati 6, Marrone 5,5 (46′ Paletta 5), Caldirola 5,5 – Sampirisi 6 (61′ D’Alessandro 5,5), Mazzitelli 6 (77′ Brescianini sv), Barberis 5, Machin 5,5 (46′ Colpani 6), Carlos Augusto 6 – Ciurria 5 (77′ Vignato sv), Gytkjaer 4,5. All. Stroppa 5.

(foto: Di Mariano esulta dopo il 2-0 – ph. Coribello-SalentoSport)