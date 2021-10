LECCE – Baroni: “Partita solida, di voglia, determinazione e idee. Lucioni? Su quella discesa c’era la voglia della squadra”

Una prova da incorniciare, soprattutto dopo aver trovato il gol del vantaggio sul tramonto del primo tempo. Marco Baroni infila la quarta vittoria di fila e lancia il Lecce nelle zone altissime della classifica, in attesa degli altri match di giornata. La sua analisi in sala stampa nel post–Monza.

“Faccio i complimenti alla squadra per come ha preparato la gara. Siamo andati ad aggredirli senza lasciar loro spazio. Il Monza è una squadra di qualità, ma noi abbiamo risposto restando corti e con aggressività. Partita solida, di voglia, determinazione e idee. Ma ora mettiamocela alle spalle, e buttiamoci nel lavoro. Barreca? Non ho dubbi su di lui, ho avuto un confronto acceso ma positivo ma deve trovare dentro di sé voglia e determinazione. Finchè ha avuto fiato, ha fatto bene. Può crescere e per le sue qualità, è normale. Può fare di più. Oggi abbiamo anche trovato le giocate su cui lavoriamo. Possiamo tutti crescere molto. Lavoriamo sul 4-3-3 ma ci serve tempo, voglia attenzione e determinazione. Se il gruppo recepisce le idee, il lavoro è facilitato. Ora guardiamo avanti e non la classifica. Lucioni? Deve stare sereno, lavorare nella qualità e non nella quantità. Ci siamo parlati prima di Crotone, sta bene fisicamente e ha ancora molto da dare. Oltre a quella discesa, ha fatto tanto altro. C’era la voglia di tutta la squadra in quel gesto tecnico. Sul 3-0 ci siamo un po’ allungato e mi sono un po’ arrabbiato, non dovevamo perdere equilibrio. La visita degli ultras? Ci ha caricato tanto”.

(foto: M. Baroni, ph. Coribello-SalentoSport)