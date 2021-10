ECCELLENZA – Programma, variazioni e le designazioni della 4ª giornata

Quarta giornata alle porte per il torneo di Eccellenza pugliese. Nel girone B, gare esterne per le due capoclassifica: l’Ugento va a Grottaglie, il Martina a Castellana Grotte per sfidare la Virtus Mola. Interessante la sfida tra le terze, Castellaneta e Gallipoli, che proveranno a fruttare eventuali passi falsi di chi le precede. Il Maglie riceve l’Otranto con l’obiettivo di cominciare a muovere la sua classifica, al momento deficitaria. Completano il programma Racale-Massafra, Manduria-Ginosa e Ostuni-Sava.

Programma e arbitri (dom. ore 15.30):

Toma Maglie-DC Otranto: Lacerenza di Barletta (Scorrano-Luggeri)

AEL Grottaglie-Ugento: Salomone di Bari (Di Muzio-Latini)

Atl. Racale-S. Massafra: Losapio di Molfetta (Barile-Sibilio) – a Ugento

Castellaneta-Gallipoli F.: Aratri di Bari (D’Ambrosio-Rizzi)

Manduria-Ginosa: Saccà di Messina (Spedicato-Minerva)

Ostuni-Sava: De Pinto di Bari (Santoro-Quaranta)

V. Mola-Martina: Albione di Lecce (Battista-Sindaco) – a Castellana Grotte

–

CLASSIFICA: Ugento e Martina 9 – Gallipoli F. e Castellaneta 7 – DC Otranto e Sava 6 – Ginosa 5 – Manduria e Racale 4 – Toma Maglie e Grottaglie 1 – Ostuni, V. Mola e S. Massafra 0.

—

GIRONE A (dom. ore 15.30): AT San Severo-CD Mola (Doronzo di Barletta), Vieste-Corato (Pazzarelli di Macerata), B. Molfetta-Barletta (Colazzo di Casarano), Canosa-Manfredonia (Montanaro di Taranto), Real Siti-Orta Nova (Schifone di Taranto), UC Bisceglie-DB Trinitapoli (Raimondo di Taranto), V. Trani-San Marco (Testoni di Ciampino).

–

CLASSIFICA: Barlettta e Corato 9 – CD Mola, San Severo e UC Bisceglie 6 – DB trinitapoli 5 – Vieste e B. Molfetta 4 – Manfredonia e San Marco 3 – Real Siti 2 – Orta Nova e V. Trani 1 – Canosa 0.